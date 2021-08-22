"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Barla yeniden hareketleniyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ağustos 2021, Pazar
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul okuyucularımızın organize ettiği aile okuma programı vesilesiyle Barla’daydık.

Dersler, müzakereler ve ziyaretlerle son derece verimli, feyizli ve istifadeli geçen program İstanbul’un organizasyonuydu, ama İzmir, Diyarbakır, Gebze, Mersin, Ankara  Almanya ve Mısır’dan katılımlarla zenginleşti.

Hanımlar ve çocuklarla birlikte gayet samimi ve sıcak bir aile buluşmasına vesile oldu.

Uhuvvet ve muhabbet manaları pekişti.

Eserleri yazıldıkları mübarek mekânlarda okuyup müzakere etmenin hazzını paylaştık.

Risale-i Nur’un satırlarındaki Kur’anî hakikatler zihinlerimize yeni ufuk ve pencereler açarken, gerçekleştirilmeyi bekleyen birçok yeni hizmet projesini de gündemimize taşıdı.

Bu noktada pek çok proje konuşuldu.

Risale-i Nur’u Üstadın ifade ettiği hedef kitleyi teşkil eden kesimlere (çocuklar, hanımlar, hastalar, musibetzedeler, yaşlılar, fakir ve zayıflar, gençler...) ulaştırmak için halen yapılanlar ve yapılması gerekenler müzakere edildi.

Hastalar Risalesi, Medrese-i Yusufiye, Gençlik Rehberi kampanyalarının daha sistemli bir şekilde geliştirilerek devamı ve bunlara ilaveten çocuklara, hanımlara, ihtiyarlara (ve huzurevlerine)... yönelik yeni çalışmaları da artık gündemimize almamız gerektiği ifade edildi.

Lâhikalarda zikredilen bütün isimlerin çocuk, torun ve akrabalarına ulaşılmasının da önemli bir çalışma alanı olduğu vurgulandı.

Üstadın evi, kabristan, Cennet Bahçesi, göl, Çamdağı, Bedre, Karacaahmet, İslamköy, Burdur... ziyaretleri programa ayrı bir renk kattı.

Bu defaki Barla ziyaretinde dikkatimizi çeken önemli bir husus, önceki gelişlerimizdeki ıssızlığın ve sükûnetin, yerini yavaştan bir hareketlenmeye bırakıyor olduğunu görmemizdi.

Bu gözlemimizi, aynı canlılığın yaşanmaya başladığı Yeni Asya Tesislerinin Müdürü ve Yazarımız Ahmet Demirdöğmez de tasdik etti.

Böylece, birkaç yıldır Barla intibalarını aktarırken yaptığımız “Risale-i Nur hizmetiyle ilgili her konuda olduğu gibi, son süreçte boşalan Barla’yı tekrar şenlendirme vazifesinde de öncülük görevi Yeni Asya okuyucularına düşüyor“ çağrımızın mâkes bulduğunu gösterdi.

Sezonun başından beri yapılıp her biri gazetemizde yazı konusu olan geniş katılımlı okuma programları bunun ifade ve tezahürleri.

Daha da artarak devamı dileğiyle.

Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'

    Yalan haber kime yarıyor?

    Türkiye’ye de, Çin’e de benzer mesajlar

    Türkiye'de 19 bin 351 yeni vakaya daha rastlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

    Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 70

    Orman yangını sonrası solunum sağlığı tehdidi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Afganistan’da açlık uyarısı

    Moskova’da tuhaf cami baskını

    AB Komisyonu Başkanı: Taliban'ı tanımıyoruz

    Orman yangınlarında Akdeniz birincisiyiz

    İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

    Afrika'da toplam vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

    Japonya'dan Türkiye'ye mülteci destek kredisi

    Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon doz aşı uygulandı

    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Naci İnci atandı

    Yine Afgan ordusunu ve yönetimini suçladı

    Taliban: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir

    UNICEF: 1 milyar çocuk iklim riski altında

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Anadolu; “AKP bitti” diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla yeniden hareketleniyor
    Ahmet BATTAL

    Demokrasiye mezar kazanları görmek
    Genel

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'
    Hasan KOÇ

    Taliban’ın dine verdiği büyük zarar
    Adnan NACİR

    La Fon’dan masallar
    Hüseyin Kıymık

    CENNETİ GÖRDÜM!
    Mehmet KARA

    Meclis tatilde, ama siyaset ayakta
    Risale-i Nur'dan

    “Sen de Şeriat istemişsin?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.