Barla yeniden hareketleniyor

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul okuyucularımızın organize ettiği aile okuma programı vesilesiyle Barla’daydık.

Dersler, müzakereler ve ziyaretlerle son derece verimli, feyizli ve istifadeli geçen program İstanbul’un organizasyonuydu, ama İzmir, Diyarbakır, Gebze, Mersin, Ankara Almanya ve Mısır’dan katılımlarla zenginleşti.

Hanımlar ve çocuklarla birlikte gayet samimi ve sıcak bir aile buluşmasına vesile oldu.

Uhuvvet ve muhabbet manaları pekişti.

Eserleri yazıldıkları mübarek mekânlarda okuyup müzakere etmenin hazzını paylaştık.

Risale-i Nur’un satırlarındaki Kur’anî hakikatler zihinlerimize yeni ufuk ve pencereler açarken, gerçekleştirilmeyi bekleyen birçok yeni hizmet projesini de gündemimize taşıdı.

Bu noktada pek çok proje konuşuldu.

Risale-i Nur’u Üstadın ifade ettiği hedef kitleyi teşkil eden kesimlere (çocuklar, hanımlar, hastalar, musibetzedeler, yaşlılar, fakir ve zayıflar, gençler...) ulaştırmak için halen yapılanlar ve yapılması gerekenler müzakere edildi.

Hastalar Risalesi, Medrese-i Yusufiye, Gençlik Rehberi kampanyalarının daha sistemli bir şekilde geliştirilerek devamı ve bunlara ilaveten çocuklara, hanımlara, ihtiyarlara (ve huzurevlerine)... yönelik yeni çalışmaları da artık gündemimize almamız gerektiği ifade edildi.

Lâhikalarda zikredilen bütün isimlerin çocuk, torun ve akrabalarına ulaşılmasının da önemli bir çalışma alanı olduğu vurgulandı.

Üstadın evi, kabristan, Cennet Bahçesi, göl, Çamdağı, Bedre, Karacaahmet, İslamköy, Burdur... ziyaretleri programa ayrı bir renk kattı.

Bu defaki Barla ziyaretinde dikkatimizi çeken önemli bir husus, önceki gelişlerimizdeki ıssızlığın ve sükûnetin, yerini yavaştan bir hareketlenmeye bırakıyor olduğunu görmemizdi.

Bu gözlemimizi, aynı canlılığın yaşanmaya başladığı Yeni Asya Tesislerinin Müdürü ve Yazarımız Ahmet Demirdöğmez de tasdik etti.

Böylece, birkaç yıldır Barla intibalarını aktarırken yaptığımız “Risale-i Nur hizmetiyle ilgili her konuda olduğu gibi, son süreçte boşalan Barla’yı tekrar şenlendirme vazifesinde de öncülük görevi Yeni Asya okuyucularına düşüyor“ çağrımızın mâkes bulduğunu gösterdi.

Sezonun başından beri yapılıp her biri gazetemizde yazı konusu olan geniş katılımlı okuma programları bunun ifade ve tezahürleri.

Daha da artarak devamı dileğiyle.