Basın kartında yeni skandal

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, yıllardır hukuksuz ve keyfî şekilde basın kartlarını vermediği gazetecilere mesaj göndererek yenileme başvurusu yapmalarını istemesi, yeni bir skandal olarak kayda geçti.

Gelen mesajdaki linkten başvuru yapmayı deneyenler “Sonuçlanmamış başvurunuz var” yazısıyla karşılaşıyor ve ilerleyemiyor.

Ciddiyetsizliğin geldiği son nokta.

Öncesinde de, kartı verilmeyenler CİMER üzerinden her sorduklarında “Başvurunuz değerlendirilme aşamasında” şeklinde, aynı nakarat cevabı alıyorlardı. Bu “değerlendirme”ler hâlâ bitmedi, hâlâ devam ediyor...

Bunca yıllık gazetecilik hayatımızda benzerini görmediğimiz bu keyfîliğe karşı açtığımız davada karşı tarafın mahkemeye sunduğu savunmadaki iddiaları ayrı bir garabet.

Gösterdiği dayanak, 28 Şubat döneminde bir yazımızdan dolayı DGM tarafından verilen, ama sonra İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla “hukuken yok” haline gelip adlî sicil kaydımızdan silinen bir karar.

Dahası, evvelce yazdığımız gibi, 2002’de alınan bu karar, 2016’da yine engelleme sebebi olarak karşımıza çıkarılıp sonra vazgeçilmesi dışında, bunca sene basın kartımızın verilmesi için bir engel olarak görülmemiş.

Ama 2016’da yarım kalan deneme tek adam rejimine geçildikten sonra tamamlanıp, depremi “İlâhî tokat” olarak değerlendirdiğimiz için 28 Şubat zihniyetince mahkûm edildiğimiz yazı, bir kez daha basın kartımızı yenilememe gerekçesi olarak gösterilmiş.

Bu keyfîlik, mahkemenin yaklaşık 6 yıl önce verdiği “memnu hakları iade” kararını da hiçe sayan hukuksuz 28 Şubat zihniyetinin Sarayda yuvalandığını ele vermeye yetiyor.

Ayrıca, sadece bize değil, Yeni Asya mensuplarının hiçbirine basın kartları verilmiyor.

Bizim için gerekçe gösterdikleri türden bir mahkûmiyetleri de olmayan bu arkadaşlarımızın maruz kaldığı muamele, hukuksuzluğu iyice ayyuka çıkarıyor ve katmerliyor.

Aynı şey, çok farklı ve utanç verici skandallara konu olan gri pasaportlarda da geçerli.

807. gününe erişen hukuksuz resmî ilan ambargosu ise konunun diğer bir boyutu.

Velhasıl, Saray rejimi burada da tel tel dökülüyor. Yegâne çıkış yolu ise demokratik hukuk devletine dönülmesi. Bir an önce...