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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Baskın seçim olursa...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Haziran 2021, Salı
15 Temmuz’un gölgesinde kurulup kendisine “cumhur” adını veren, ama cumhur nezdindeki karşılığı hızla eriyen dayatma ittifakı erken seçim taleplerini öfkeyle reddetmeye devam ediyor.

Böyle olması da kendi açısından “normal.”

Çünkü sorumsuz ve denetimsiz tek adam rejiminin antidemokratik ve hukuk dışı emrivakileri memleketi her alanda krize sürükledi.

Bunu görüp hipnozdan uyananların sayısı arttıkça iktidarın halk desteği azalıyor. Bu durum iktidar partisinin yaptırdığı anketlerde de görülüyor ve seçim kanununu değiştirip barajı düşürmek gibisinden “çare” arayışlarına girmeleri bu telâş ve paniğin bir sonucu.

Vaktiyle “çözüm süreci”nde partner olarak gördükleri HDP’yi şimdi adeta “şeytanlaştırmak” suretiyle başlattıkları atraksiyonlar da.

O süreçte kendi bilgi ve muvafakatları ile yapılan temas ve görüşmeleri şimdi “suç delili” olarak gösteren bir iddianame ile bu partiye açılan kapatma davasında amaçlanan ne?

Bir dönem AKP’den milletvekili seçilip parti yönetiminde de görev almış olan AYM eski raportörü Prof. Dr. Osman Can’a göre, “HDP’yi kapattırıp baskın seçim yapma ve AKP’ye 70-80 vekil kazandırma” hesabı yapanlar var.

Bu hesap tutar mı, yoksa ters mi teper?

İktidar blokunun 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçim kampanyalarında kullandığı ve muhalefeti “terör işbirlikçiliği” ile suçlayan söylemlere yine sarıldığı gözleniyor. Terör ortamında gidilen 1 Kasım’da “işe yarayan” bu taktik, gelinen noktada aynı sonucu verir mi?

Aynı taktik, 15-20 Temmuz OHAL gölgiesinde yapılan 24 Haziran seçimlerinde de sürdürüldü; ama Millet İttifakı buna rağmen o şartlarda başarılı sayılacak bir sonuç alabildi.

Bu başarı 2019 yerel seçimlerinde, Ankara ve İstanbul sonuçlarıyla daha da perçinlendi. Korku duvarı yıkıldı ve iktidar kadrosu buralardaki çeyrek asırlık hâkimiyetini kaybetti.

Biriken dip dalganın daha da güçlenerek devam ettiği bugünkü ortamda HDP üzerinden yapılacak manipülasyonların, 31 Mart İstanbul seçimi sonrası sergilenen inatlaşmanın 23 Haziran’da verdiği sonuca benzer bir tabloyu ortaya çıkarması kuvvetli bir ihtimal.

Seçimden ısrarla kaçan iktidar, HDP’nin kapatılmasına dayalı bir baskın seçime giderse, kazdığı kuyuya düşmüş olur. Keşke gitse!

Ama asıl olan, muhalefetin seçime asılması.

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