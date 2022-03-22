Başörtülüye başörtülü polis şiddeti ve ötesi

Hafta sonunda kitap fuarına katılmak için gittiğimiz ve çok verimli geçen Ankara programı dönüşünde, geçtiğimiz Ramazan Adana’da “camide biber gazı” müdahalesine muhatap kılınmış olan Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik yeni polis şiddetinden haberdar olduk. Bu defaki müdahalede vakfın özellikle kadın mensuplarına yapılanlar dehşet vericiydi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin en ibretli olanları, tesettürlü hanımlara yapılan orantısız müdahalede bazı başörtülü polislerin sergilediği tavrı gösteren karelerdi.

15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok’un eşi Nihal Hanıma “Vurma kızım vurma!!! O JOP ÇOK ACITIYOR. Sen bilmezsin. Bizlere sor!!! Sen o joplu üniformayı giyebil, başörtünle polis olabil diye çok jop yedik biz ablaların olarak. Bu fotoğraftan bir gün çok utanacaksın” diye yazdıran çok acı görüntüler...

Türkiye’nin AKP iktidarı eliyle ve tek adam rejimiyle ne hale getirildiğini bir defa daha gözler önüne seren düşündürücü kareler...

Tesettürlü hanımlara başörtülü polis şiddeti, hâlâ devam etmekte olan malûm süreçte yaşananların son örneklerinden biri.

Başörtülü hanımların başörtülü hâkimler tarafından yargılanarak tutuklandığı ve bazılarının bebekleriyle beraber, başörtülü gardiyanların nezaretinde demir parmaklıkların arkasına konulduğu bir Türkiye...

15-20 Temmuz sürecinde on binlerce hanıma bunlar yaşatıldı. Bu hanımlar içinde öğretmen Halime Gülsu ve Kur’an kursu hocası Nesrin Gençosman gibi, genç yaşta atıldıkları zindanlardan, tabutta cenazeleri çıkanlar oldu. Ve hâlâ tutuklamalar sürüyor.

Bu hengâmede, okullardaki başörtüsü yasağının devamına “hayır” demiş olan Danıştay üyelerinden Kasım Davas’ın da, 15 Temmuz’un ardından konulduğu hücre hapsinde aylarca tutularak 2018 yazında tahliye edildikten yaklaşık üç yıl sonra, hakkındaki kararın Yargıtay’da onanması üzerine tekrar başlayan zindan çilesi hâlâ devam ediyor.

(Davas’ın, 2012’de Erdoğan’ın başbakanken cenazesine katılıp arkasından el sallayarak uğurladığı merhum Mustafa Sungur Ağabeyin damadı olduğunu da hatırlatalım.)

“Başörtüsü yasağını kaldırdık” diye övünen ve birçok kişinin bu gerekçeyle oy verdiği bir iktidarın döneminde yapılıyor bütün bunlar...

