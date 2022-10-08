Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir iktidar

AKP iktidarı başörtüsü yasağını kaldırmakla övünürken, onun döneminde on binlerce başörtülü kadının zindanlarda süründürüldüğünü gözden kaçırmayalım.

Bunların içinde bebeğiyle birlikte içeride tutulan genç anneler, hasta ve yaşlılar var.

Tarihimizin hiçbir döneminde benzeri yaşanmamış bu uygulama AKP’ye nasip oldu.

Terörle de, darbeyle de hiçbir ilgileri olmayan, hayatları boyunca ellerine silah almamış, karakola yolları düşmemiş, cezaevinin önünden bile geçmemiş nice başörtülü ev hanımı, öğretmen, öğretim üyesi, öğrenci... “terörist” yaftası vurularak hapse konuldu.

Bunların içinde, alması gereken ilaçlar verilmediği için zindanda vefat edip tabutta tahliye edilenler veya çok ağır hastayken içerideki yakınlarına hasret gidenler oldu.

İşin bir başka acı ve ibretli tarafı, bu hanımların bir kısmının başörtülü polisler tarafından gözaltına alınması, başörtülü savcıların talebiyle tutuklanması, başörtülü hâkimlerin verdiği kararlarla ağır hapis cezalarına çarptırılması ve cezaevine gönderilip başörtülü gardiyanların ellerine teslim edilmesiydi.

Bunlar yetmiyormuş gibi, kimi başörtülü iktidar siyasetçileri ile bazı başörtülü medya mensuplarının, zindana tıkılan ve kendilerini savunma hakları da başından beri gasp edilen bu kadınlara en olmadık hakaret, iftira ve bühtanlarda bulunabilmeleriydi.

Keza, dışarıdaki iktidar yanlısı bazı başörtülülerin, bütün bu yapılanlara duyarsız kalması, dahası destek verip alkış tutmasıydı.

Başörtülüleri başörtülülere ezdiren bu süreç AKP’nin iktidar döneminde yaşanıyor.

Bir başka yakıcı örnek, Danıştay üyesi iken ilkokullarda başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali talebini reddeden Kasım Davas’ın hâlâ demir parmaklıkların arkasında tutuluyor olması. (Davas aynı zamanda Erdoğan’ın başbakanken Fatih’te cenazesine katılıp tabutunun arkasından el salladığı rahmetli Mustafa Sungur Ağabeyin damadı.)

AKP dışında başka bir iktidarda yapılmış olsa ortalığı ayağa kaldırıp yeri göğü yerinden oynatacak söz konusu hukuksuz uygulamalar, bu iktidar döneminde inanılmaz bir hoyratlık ve gaddarlıkla hayata geçirilebildi.

Başörtüsünün tekrar gündem olduğu şu günlerde bunları da yeniden hatırlayalım.