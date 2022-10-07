Başörtüsü için anayasal güvence

Kılıçdaroğlu “Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın” gerekçesiyle hazırlanan ve bütün CHP milletvekillerince de imzalanıp Meclise sunulan kanun teklifini gündeme getirirken “CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?” dedi.

İktidar partisinden ve ortağından genelde “Bu mesele artık çözüldü ve kapandı. Böyle bir kanuna gerek yok” gibisinden tepkiler geldi.

Erdoğan da aynı şeyi söyledi, ayrıca önceki dönemin eski CHP’sinin başörtü karşıtı tavır ve eylemlerini, partinin genel başkanlığına 2010’da seçilmiş olan Kılıçdaroğlu’na yıktı.

Ama peşinden şöyle bir çağrıda bulundu:

“Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kat’î şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin, çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Bu konuda elimizde Meclisimizin 2008’de ortaya koyduğu bir irade de mevcut. 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım.”

CHP liderinin buna cevabı da aynı gün şu oldu:

“Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanunî zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.”

Ve ardından şunları ilave etti: “Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi birşey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.”

Bu noktadan sonra yapılması gereken şey belli:

Sözü edilen anayasa değişikliğinin gözden geçirilip, tadili gereken birşey varsa yapılarak ve önüne arkasına başka birşey ilave edilmeden tekrar Meclise getirilmesi ve iktidar-muhalefet oylarıyla kabul edilmesi.

Böyle bir mutabakat başarılabilirse hem başörtüsü özgürlüğü yasanın da ötesinde anayasal bir güvenceye kavuşturulmuş, hem de konu tersinden düzünden siyasî istismarlara malzeme yapılmaktan kurtarılmış olur.

Siyasî gerilim ve kutuplaşma atmosferinin aşılmasına da hatırı sayılır bir katkı sağlar.