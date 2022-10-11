Başörtüsü ve samimiyet

6’lı masanın ikinci turdaki ilk buluşmasından sonra CHP’nin yaptığı başörtüsü atağı gündemin başına yerleşti.

Kılıçdaroğlu ile bütün CHP’li vekillerin imzasıyla Meclise sunulan yasa teklifine Erdoğan “Anayasayı değiştirelim” karşılığını verdi.

Ama bunu söylerken, “CHP pas attı, biz de gole çevirdik” diyerek, işi farklı bir yere taşıdı.

Bu üslûp ve söylem, DP Genel Başkanı Uysal’ın “Hak ve özgürlükler, başörtüsü sizin için gollük pas alanı mı?” sualine konu oldu.

Ki, bu sual, iktidarın başörtüsü meselesindeki istismar siyasetini çok iyi ifade ediyor.

Buna mukabil CHP’nin teklifi, eski yasakçı tavır ve yaklaşımını tamamen terk ettiğinin sözü ve taahhüt vesikası olarak kayda geçti.

Teklif metni tam olarak maksadı ifade etmiyor olabilir ve müzakereyle geliştirilebilir.

Ama ayrıntılı gerekçesi “Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın” fikrine bina edilmiş.

Teklife Akşener hariç, 6’lı masa liderlerinden destek geldi. AKP’nin elinden bir argümanın daha alındığı gibi yorumlar yapıldı.

Akşener ise konuyu “Kapanmış bir yara yerine kanamaya devam eden yaralara bakalım” şeklinde bir mantıkla değerlendirdi.

İyi Parti “6’lı masada yine çatlak var” demek için fırsat kollayanlara koz vermemeliydi.

Erdoğan’ın yorumları sonrası Kılıçdaroğlu’nu “Yine tuzağa düştü, durduk yere iktidara malzeme verdi” diye eleştirenler de var.

Buna karşılık bu çıkışla “CHP gelirse başörtüsü yasağını yine hortlatır” propagandasıyla oluşturulan olumsuz algıyı dağıtma noktasında çok önemli ve kayda değer bir adım atıldığı yönünde görüşler de dile getiriliyor.

Aynı şekilde “Bu hamle ile 6’lı masanın eli rahatladı” gibi değerlendirmeler yapılıyor.

Bu aşamada 6’lı masa 15-20 Temmuz sürecinde AKP iktidarı eliyle mağdur edilen başörtülülerin hukukuna da artık sahip çıkmalı.

Ve sürecin bundan sonraki safahatında 6’lı masanın çok dikkat etmesi gereken konulardan biri İstanbul Sözleşmesi, biri de LGBT.

Sözleşmeyi geri getirmekten söz edilirken “Değerlerimize uymayan maddeleri gözden geçirip düzelteceğiz” de denilmeli ki, dindar kesimlerdeki tereddütler izale edilebilsin.

LGBT meselesinde ortaya konulacak tavır da bu “fıtrattan sapma hali”ni savunma boyutuna taşınmamalı ki, tuzağa düşülmesin.

Tabanın talebi ve beklentisi bu.