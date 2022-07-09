Bayramınız mübarek olsun

Dün sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edeceğimiz teşrik tekbirleri eşliğinde, Kurban Bayramınızı tebrik ediyor; âfâkı saran kara bulutların dağılmasına ve rahmet manalarının yağmasına, hayırların celbine ve şerlerin def'ine, zulüm, keyfîlik, gerilim, kriz, çatışma ve savaşların sona erip hukuk, adalet, barış ve huzurun hâkim olmasına, fitnelerin bertaraf edilip kardeşlik ve tesanüdün pekişmesine vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz.

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