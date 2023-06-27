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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Bayramları yine birlik günleri yapmak için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Haziran 2023, Salı
Bir Kurban Bayramı arefesine daha eriştik. Bayramlar için “sevinç, huzur, barış, birlik, kucaklaşma, kaynaşma günleri” denilir. Öyle de olmalı. Ama ne yazık ki hayli zamandır öyle olmuyor, olamıyor. Sebepleri malûm.

Siyaset rüzgarlarıyla toplumun içine atılan fitne herşeyi etkiledi. Öncesinde aynı safta namaz kılan ehl-i iman ve ehl-i kıble insanlar birbirine çok farklı gözle bakmaya başladı.

Camilere bile siyaset fitnesi sokuldu.

İş orada bitmedi. Gerilim, ayrıştırma, dışlama, kutuplaştırma ve kamplaştırma siyasetleriyle toplumun geneline yayıldı. Daha ötesinde iktidara biat etmeyen herkes “düşman ve hain” ilan edilerek tasfiyesine çalışıldı.

“Kazanıldığı” ilan edilen seçimlerin ardından yapılan balkon konuşmalarındaki “Bize oy veren veya vermeyen herkesi kucaklayacağız. Kimseye kırgın, küskün ve kızgın değiliz” mesajları hep balkonda söylendikleriyle kaldı.

Bunların gereği yapılmak bir yana, tersine söylem ve uygulamalar daha da tırmandı.

Muhalefetin bazı unsurlarından da buna çanak tutan tavırlar sâdır olunca iş büs bütün çığırından çıktı. Sonuçta toplumdaki “bir arada yaşama iradesi” çok büyük zarar gördü.

Bilhassa son seçimden sonra gençler başta olmak üzere birçok insanda “Artık bu ülkede yaşanmaz” duygusunun yaygınlaşmasında bu acı durumun çok büyük bir payı var.

Bu son derece tehlikeli ve vahim gidişatı durdurup tersine çevirmek için, birlik, kardeşlik, huzur ve barıştan yana olan herkese çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

Siyasî görüş ve tercihler farklı olabilir.

Ama bu farklılıklar, bizi asırlardır bir arada tutan ortak değer ve paydalardaki beraberliğimizin önüne geçmemeli, onlara zarar vermemeli. Değişken siyaset rüzgarlarının kalıcı bağları tahrip etmesine izin verilmemeli.

Bu itibarla, toplum olarak âcilen bir durum muhasebesi yapmamız, karşı karşıya olduğumuz bu tabloyu ve gidişatı masaya yatırıp enine boyuna tahlil etmemiz, teşhis ve tesbitlerde bulunup hal çareleri geliştirmemiz ve bunları sür’atle uygulamamız gerekiyor.

Hele toplumun ikiye bölündüğü, “kazanan” taraftakilerin diğerlerine “düşman ve hain” gözüyle bakmaya tahrik edildiği, diğer kesimin de “Herşey çok daha berbat olsun, böyle istediler çünkü” dediği son seçimden sonra bu ihtiyaç çok daha zaruri ve âcil bir hale geldi.

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