Bebek ve yaşlılar içeride, katil ve hırsızlar dışarıda

Ne zamandır konuşulduğu halde bir türlü hayata geçmeyen genel affın bari Cumhuriyetin 100. yılında gündeme gelmesi beklentilerinin dile getirildiği bir ortamda, yeni bir infaz kanunu Erdoğan’ın talimatıyla kaşla göz arasında Meclisten geçirilip yürürlüğe konuldu.

Böyle bir düzenleme üç yıl önce de yapılmış ve kovid gerekçesiyle 100 bin civarında tutuklunun tahliye edilmesi sağlanmıştı.

O zaman açık cezaevinde bulunup da izne çıkarılanların izni yeni kanunla uzatılıyor.

Buna ilaveten halen ceza infaz kurumlarında bulunan birçok hükümlüye de, aldığı ceza miktarına göre tahliye kapısı açıldı.

Kanundan faydalanacak hükümlüler arasında adam öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere onlarca suçtan mahkûm olanlar yer alıyor.

Üç yıl önceki düzenlemede cinayet ve uyuşturucu suçları ile cinsel suçlar kapsam dışında tutulmuştu. 15 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni kanunla bu suçlara da infaz indiriminden yararlanma imkânı getirildi.

Ve önceki kanunda olduğu gibi bunda da “terör ve fikir” suçları başta olmak üzere “devlete karşı işlenen suçlar” yine hariç tutuldu.

Yani katiller, tecavüzcüler, sapıklar, hırsızlar, dolandırıcılar, rüşvetçiler, uyuşturucu tacirleri serbest kalırken, “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” ile hüküm giyenler içeride kalmaya devam edecek.

Bunların içinde anneler, bebekler, yaşlılar, Erdoğan’ın bazı 28 Şubat generalleri için kullandığı af yetkisini onlardan esirgediği çok ağır hastalar, gazeteciler, milletvekili seçildiği halde hâlâ serbest bırakılmayan Can Atalay gibi siyasetçiler, STK mensupları... var.

AİHM’in tutuklulukları için “hak ihlali” kararı verdiği ve AB başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun defalarca “Artık tahliye edilsinler” çağrısı yaptığı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimler var.

Yine AİHM’in “hak ihlali” kararına konu olan Alparslan Altan gibi AYM üyeleri var.

Bu çarpıklığı daha katmerli olarak devam ettirecek şekilde çıkarılan yeni infaz düzenlemesi, genel af beklentilerini de boşluğa düşürdü. Böylece âdil bir “af”fın bu iktidara nasip olmayacağı bir defa daha görüldü...