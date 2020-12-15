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15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Bebekler ve anneler hürmetine yağmur duası

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Aralık 2020, Salı
Yine yağışsız ve kurak bir mevsim yaşıyoruz.

Yerli üretime destek ve teşvik yerine ithale dayalı tarım politikaları sebebiyle zaten zorda olan çiftçiler kuraklıktan da endişeli.

İlaveten, İstanbul başta olmak üzere şehirlere içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları kaygı verici seviyelerde düşmüş.

Bu endişelerin artarak devam ettiği bir ortamda, geçtiğimiz Cuma namazını müteakiben bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Duanın bir yerinde şöyle deniyordu:

“Yâ İlahî! Yâ Rabbe’l-âlemîn! İkram eden Sensin. Senden birşey istemeye yüzümüz yok, ama pîr-i fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah’ım.”

Bu ifadeler, cemaatten birçok insana, bütün çağrılara rağmen zindanlarda tutulmaya devam edilen yaşlı ve hastaları, emzikli anneleri, günahsız bebekleri, onların dışarıdaki gözü yaşlı, beli bükülmüş pîr-i fâni anne ve babalarını, dede ve ninelerini hatırlattı.

Bu insanların böylesine insafsız ve vicdansız uygulamalara maruz bırakıldığı bir yerde, “onlar hürmetine” Allah’tan yağmur istemenin samimiyeti ister istemez sorgulanıyor.

Deprem, salgın hastalık, sel, fırtına, kasırga, hortum felâketleri gibi kuraklığın da manevî sebeplerinin başında, artarak devam eden zulümlerin geldiği çok iyi bilinen bir gerçek.

Diğer afetler gibi kuraklığı da davet eden bir halin masum kurbanlarını, mağduriyetlerinin sürdüğü bir ortamda şefaatçi yapıp o belânın def’i için yalvarmak nasıl birşey?!!

Bu duanın kabule lâyık olması ve hak kazanması için, evvelâ bu mağduriyetlerin sona erdirilip giderilmesi, bunun için de öncelikle bu konudaki akıl almaz ve vicdan kabul etmez duyarsızlığın terk edilmesi ve her gün yenileri eklenerek devam ettirilen hukuksuz uygulamalara karşı çıkılması gerekmez mi?

Burada, sair afetler gibi kuraklığın da maddî sebeplerini elbette ki gözardı etmeyelim. 

Tabiatın dengesini ve iklimi bozan sorumsuz uygulamaların karşılığını böyle görüyor; o cihetten de Allah’ın yaratılış kanunlarını ihlal edip çiğnemenin bedelini ödüyoruz.

Ve kıyameti kendi elimizle davet ediyoruz. 

Hâlâ aklımızı başımıza almayacak mıyız?

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