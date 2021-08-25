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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bebeklere emekleme koğuşu

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2021, Çarşamba
Geçtiğimiz Mayıs ayının son günlerinde iktidar partisi tarafından Meclise sevk edilen bir yasa teklifinde, 10 yıl veya daha az ceza almış ve 15 yaşından küçük çocuğu olan anneler için infaz ertelemesi öngörülmüştü.

Konuyla ilgili haberler iktidar medyasında  alışılmadık biçimde yorumsuz, sessiz ve tepkisiz olarak yer almış ve “Galiba nihayet insafa geliyorlar” dedirten bir tablo oluşmuştu.

Bu hal haftalarca böyle devam etti.

Ne var ki, ilgili paket Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmışken, o zamana kadar sessizce bekleyen gizli bir el devreye girerek o maddeyi metinden çıkarttırıverdi.

Böylece, başından beri beklenen malûm refleks bu defa hayli gecikmeli olarak harekete geçmiş ve annelerle bebeklerin tahliyesini sağlayacak bu adımı yine engellemişti.

Gerek yazılarımızda, gerekse Youtube yayınlarımızda detaylıca ele aldığımız konuyla ilgili son yazımızda şöyle demiştik (24.6.21):

“Gerekçe: ‘Suiistimale açık olması...’

“Anne ve bebeklerin tahliyesinde kim neyi nasıl suiistimal edecek? Teklifi hazırlayanlar bunu düşünemediler mi? Neredeyse bir ay boyunca konu gündemdeyken ve itirazsız ilerliyorken ne oldu da bir anda iş değişti?

“Belli ki, son dakika talimatı öyle geldi!

“Böylece tek adam rejiminin kendi partisini de, TBMM’yi de ne duruma düşürdüğü bir defa daha görülmüş oldu. Yazıklar olsun!!!”

Aradan zaman geçti. Bu defa, Aile ve Adalet Bakanlıklarının yeni bir projesi gündeme geldi: Cezaevindeki bebekler için sponsor desteğiyle emekleme ve oyun koğuşları... 

Bu haber için sosyal medyada şu yorumu yaptık: “Bravo!!! Bebekler ve anneleri size ne kadar teşekkür etseler azdır!!! Artık içeride daha yıllarca kalsalar da gam yemezler!!!”

Bir diğer proje de Aile Bakanlığının, hapisteki çocuklarla ebeveynleri içeride olanlara “sosyal destek hizmeti” verecek olmasıymış.

Böylece bir kez daha görülüyor ki, iktidarın 5 yıldan beri vicdanları kanatmaya devam eden bu sosyal yaraya hukuk ve vicdan eksenli bir çözüm bulmak gibi bir niyeti yok.

İçine girdiği hukuksuzluk batağında, hem mağdur ettiklerini, hem kendisini bu halden çıkaracak adımlar atmak bu iktidara nasip olmayacak. Alet olduğu zulümlerde boğulacak.

Mazlumun âhı, indirecek şahı...

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