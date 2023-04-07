Bediüzzaman’dan Yeni Asya’ya hürriyet mücadelemiz

Vefatının 2. yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz Kutlular Ağabeyin beyanlarını gözden geçirmeye devam ediyoruz:

“Biz diyoruz ki, Bediüzzaman’ın ifadesiyle konuşuyorum; millet olarak bir saadet göreceksek, ancak hürriyet ve meşrutiyetle, yani demokratik bir yönetimle mümkün olacaktır. O bunu cumhuriyetten evvel söylemiş. Her zaman da bu söz geçerliliğini koruyor.”

“Bizim çizgimizde bir kırıklık yok. Biz hukuk, hürriyet ve demokrasi mücadelemizi inançlarımızla ters düşmeyen ve bağdaşan manasıyla kabul ediyoruz ve bunun için de o çerçevede düşüncelerimizi hem Bediüzzaman’dan istifade ederek, hem kendimiz aynı kanaatleri paylaştığımız için söylüyoruz.”

“Yeni Asya istikrarlı bir çizgi ile tam 32 senedir—şimdi 54. yılına girdi—hak ve hürriyetlerin mücadelesini veregelmiştir. Hak ve hürriyetler gerçek manasıyla Türkiye’de henüz yerleşmemiştir. Yerleşme mücadeleleri verilirken kesintilere uğramıştır. Bu hak ve hürriyetler bütün insanlıkta elde edilirken daima sıkıntılar, çileler çekilmiştir ve çekilecektir. Ama bunu milletimiz mutlaka başaracaktır, bundan kat’iyen şüphem yoktur.”

“Bediüzzaman, ‘Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti de müstebit eder’ diyor. Temel hak ve hürriyetimize sahip çıkmazsak, demokratikleşmenin hayata geçmesi için bu meselelere sahip çıkanlara samimî olarak destek olmazsak, onlar da organize olmazsa ve bölük-pörçük olursa o hâkim güçler istediği gibi bizi sopalar. Bu da insanlığa yakışmayan bir mesele. Artık insanlık bunları aşmıştır. Böyle bir idareye millet olarak da, tarihimiz itibariyle de lâyık değiliz.”

“Temel hak ve hürriyetlerimizi istemeye devam edecek ve bu demokratikleşme mücadelesini, kendi kuralları içerisinde, ısrarla, başımıza ne gelirse gelsin kabullenerek, onlara katlanarak, sadece kendimiz için değil, gelecek nesillerimiz için de yapacağız. Bunun en güzel örneğini Bediüzzaman Said Nursî vermiş. Yanlışlara alet olmamış, kendisini alet ettirmemiş, teslim olmamış, yanlışçılara boyun eğmemiş, doğruları söylemiş.”

“Türkiye, er veya geç tam ve gerçek demokrasinin yerleştiği, hukukun hâkim olduğu, temel hak ve hürriyetlerin hiçbir keyfî tahdit olmaksızın kemaliyle yaşandığı bir ülke olmalıdır. Ümidim o ki, o günler çok uzak değildir.”