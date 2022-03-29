Bediüzzaman paneli

Bediüzzaman panelinin, iki yıllık bir pandemi fasılasının ardından nihayet yüz yüze yapılması şevke medar oldu.

İstanbul’dan ve başka vilayetlerden gelen okurlarımız özledikleri bu buluşma ile tekrar kaynaştılar, kucaklaştılar ve doyasıya hasret giderdiler.

Panel her zamanki formatıyla yapıldı.

Önceki hafta sonu yapılan masa çalışmalarında hazırlanan deklarasyonlarda yine önemli mesajlar verildi. En çok üzerinde durulan konu ise dijital yayıncılık ve gençlik oldu. Bu alanlarda daha fazla gecikmeden adım atmamız gerektiği tekrar ifade edildi.

Panel konuşmacılarından Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve Prof. Dr. Ahmet Battal gençlik ve eğitim konularında önemli tesbit ve tahliller yaparken, Prof. Dr. İlyas Üzüm Risale-i Nur’un öne çıkan özelliklerini veciz şekilde dile getirdi.

Biz de moderatör olarak aralardaki kısa konuşmalarımızda Üstadın gelecek tasavvuru derken, asıl istikbalin kabirden sonraki sonsuz hayat olduğunu, öncesindeki dünyevî istikbalde saadeti yakalamanın Allah ve ahiret inancıyla mümkün olduğunu ifade ettik.

AYM’nin diğer bazı gazetelerle birlikte bilhassa Yeni Asya için verdiği ve bu süreçte maruz kaldığımız iftiraları çürüten kararının, müfterilerin yüzüne vurulmuş bir hukuk şamarı olarak kayıtlara geçtiğini vurguladık.

Bu alabildiğine zorlu süreçte de Yeni Asya camiasının dimdik ayakta olduğunu ve artan bir şevkle zorlukları aşarak yola devam ettiğini bir defa daha gösteren program, yeni insanlarla tanışmamıza da vesile oldu.

Semtlerindeki Risale-i Nur derslerine katılmak istediklerini söyleyen katılımcıları, oralardaki arkadaşlarımıza yönlendirdik. Telefon ve adres teatileri yapıldı ve irtibatı sohbetlerde devam ettirme dileğiyle ayrılındı.

Çok manidar bir anekdotu da programın yapıldığı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi güvenlik ekibinin şefinden nakledelim:

“Burada birçok program yapıldı. Ama ilk defa bu kadar olgun, nezih, seviyeli bir toplulukla karşılaştık. Tebrik ve teşekkür ederiz.”

İşte Yeni Asya camiasının farkı.

Programın planlama ve organizasyonunda emeği geçen ve katkıda bulunan, yakından ve uzaktan gelerek katılan herkese bizden de gönül dolusu tebrik ve teşekkürler.