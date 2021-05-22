Beledü’l-Emin: Kudüs

25 yıl önce, 16.3.1996’da çıkan yazımız:

Cumhurbaşkanı Demirel İsrail dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Ecdadımız burayı 400 sene toleransla idare etmiş” diyor.

O dönemde buranın “Beledü’l-Emîn,” yani güvenli bölge olarak anıldığını hatırlatırken, “Umulur ki, o günlere yeniden dönülsün” temennisini dile getiriyor. Bunun anahtarı ise, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeyen bir adalet, müsamaha, hoşgörü anlayışında yatıyor. “Bir demokrasi laboratuvarı” olarak vasıflandırdığı İsrail’in yöneticilerine de bu yönde telkinlerde bulunmuş Demirel. Şu günlerde “dinci terörist” avıyla meşgul İsrail’in bu tavsiye ve telkine ne ölçüde kulak verdiğini zaman gösterecek.

Demirel’in Filistinli Müslümanlara yaptığı hatırlatma ise şu: “Kan dökmenin İslamla ilgisi yok. Semavî dinler bir masumun katli ile bütün insanlığın katli arasında fark görmez.”

“İslam adına” kan dökenlerin en büyük kötülüğü İslama yaptıklarını söyleyen Demirel, “Kan dökenler İslama atfedilirse dinler arası kavga başlar” ikazında bulunuyor. Terör hareketlerini bağımsızlık ve kurtuluş hareketi saymanın mümkün olmadığını söyleyen Demirel, barış sürecinin korunması gereğini ısrarla ve üzerine basa basa vurguluyor. “Barış süreci sekteye uğrarsa, barış düşmanlarının emeline hizmet edilmiş olur” diyor. Tavsiyelerinin muhatabı ise bilhassa İsrail ve Filistin.

“Kırk sene kopuktunuz. Kime ne faydası oldu?” diye soruyor. “Filistin devleti kurulmuşsa, bu, savaşın değil, barışın eseridir” derken Filistin’le İsrail arasında kalkınmışlık seviyesi bakımından yüz senelik fark bulunduğuna dikkat çekiyor. Ama bağımsızlık hareketlerinin kendi içinde taşıdığı güç ve enerjiye işaret ederek, Gazze ve Batı Şeria’nın, Filistin’in kısa zamanda kalkınabileceği ümidini de dile getiriyor.

“Biz teröre karşı çıktık, ama Filistin davasını her zaman destekledik” derken, Türkiye’nin şimdi de Filistin’e “açık bono” verdiğini söylüyor. İsrail’in son olaylar sebebiyle giriş-çıkışa kapattığı Gazze sınırının en kısa zamanda açılması dileğini ifade ediyor. Yaptığı temaslarda Kudüs’ün statüsü gündeme gelmemiş. Çünkü barış süreci kritik bir safhada. Kudüs’ün konuşulması bu sürecin devamına bağlı. Ama Kudüs önünde sonunda kurtarılacak. Çünkü Kudüs, Beledü’l-Emîn’in kalbi...

(Demirel’le Dünya Turu kitabımız, s. 277)