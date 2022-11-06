Müdakkik, müstakim, gayretli ve dinamik okurlarımızdan Nuray Serim Hasbaş şöyle bir mesaj göndermiş:

“Malûm, seçimler yaklaşıyor. Bütün okuyucularımızın bilinçlenmesi için Beyanat ve Tenvirler isimli eserin okunması ve okutulması lâzım. Bunun için neler yapılabilir?

“Benim aklıma gelen bazı noktalar:

“Gazeteye bu minvalde yazılar hazırlamak.

“Panel, konferans, seminer düzenlemek.

“Özel olarak bu kitabın mütalâa edileceği okuma programlarının organize edilmesi.

“Youtube yayınlarında tahşidat yapmak.”

Sadece seçim döneminde değil, belli bir program çerçevesinde her zaman uygulanması gereken son derece isabetli teklifler.

Şaşırtma ve tuzakların en çok kullanıldığı, kafa karışıklıklarının en fazla yaşandığı ve ihtilâfların en önemli sebeplerinin kaynağı olan siyaset alanında, bu olumsuzlukların önünü kesmek veya en azından bunları asgarîye indirmek için, Risale-i Nur’daki bu konulara dair ölçü ve prensiplerin çok iyi okunup anlaşılması ve hazmedilmesi büyük bir ihtiyaç.

Bu ihtiyacı fark ederek, Külliyattaki ilgili bahisleri derleyip Beyanat ve Tenvirler adı altında bir araya toplayan ve önce İttihad gazetesinde dizi olarak, daha sonra kitap halinde yayınlatan isim Zübeyir Gündüzalp.

Bilhassa “din adına siyaset” cereyanına karşı bir duruş koymak ve bu cereyanın dine vereceği zararlar için uyarmak, bu orijinal çalışmanın önemli hedeflerinden biri olmuş.

Beyanat ve Tenvirler’in muhtevası, sonraki yıllarda Yeni Asya Neşriyat tarafından daha kapsamlı bir Külliyat taraması ile genişletildi.

Eserin bu yeni versiyonunda Üstadın meşrutiyet döneminde yazdığı makale ve kitaplardan son Emirdağ mektuplarına kadar birçok metin derlenerek özel bir tasnifle bir araya getirildi ve Külliyattaki ilgili bahislerin geniş bir özeti olarak istifadeye sunuluyor.

Bu kitabı dikkatle okuyan bir insan, meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi, hürriyet, hukuk ve adalet, meşveret, din-siyaset ilişkileri, nur-topuz bahisleri, din hizmetiyle meşgul olanların siyasete bakışının temel ölçüleri, demokratlığın kriterleri gibi temel konulardaki Risale-i Nur perspektifini öğrenebilir.

Ve bu ölçüleri hazmeden bir Nur Talebesi, Yeni Asya’yı da düzenli takip ediyorsa, kaygan siyaset zeminindeki tuzaklara düşmez.