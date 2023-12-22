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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

BİK’e ikinci hukuk dersi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Aralık 2023, Cuma
Basın İlan Kurumunun dört yıla yakındır gazetemize uyguladığı hukuksuz resmî ilan ambargosu ikinci defa yargıdan döndü. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 10. İdare Mahkemesinin verdiği ilk karara güya uymuş gibi yapan BİK’in farklı bir gerekçeyle devam ettirdiği ikinci yayın durdurma kararının da iptaline karar verdi.

Mahkeme kararının davayı özetleyen giriş bölümünde, BİK’in söz konusu kararının iptali talebimiz şöyle ifade edildi:

“Yapılan ilk tespitte sadece elektronik defter düzenlenmesi yönünden tespit yapılarak resmî ilan yayınlama hakkı durdurulduğu halde, müvekkil gazete tarafından inceleme talebinde bulunulması akabinde bu eksikliğin giderildiğinin tespiti üzerine bu kez yeniden resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasına karar verilmek amacıyla, ilk tespit tarihinde de belirlenebilecek iki ayrı hususun bu aşamada ihlal olarak belirlenmesi ve bu mesnet tutularak resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasının devamına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek iptali istenilmektedir.”

Kararın devamında BİK’in savunması ve ardından ilgili mevzuat aktarılıp, sonuç bölümünde “Dava konusu resmî ilan yayınlama hakkının sona erdirilmesine ilişkin işlemin dayanağının 09.09.2020 tarih ve 2020/154 sayılı yayın durdurma kararı olduğu, anılan kararın iptali istemiyle açılan davada İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 28.02.2023 tarih ve E:2021 /1893, K:2023/450 sayılı iptal kararının verildiği” belirtilerek şöyle denildi:

“Anılan karar sonrası davalı idare tarafından gazetenin resmî ilan yayınlama hakkının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren durdurulmasına karar verilmesine ilişkin 05.05.2023 tarih ve E.20461 sayılı işlemin tesis edildiği görülmektedir. (...) Aktarılan mevzuat uyarınca 6 aylık bekleme süresinin 05.05.2023 tarihi itibariyle yeniden başladığı anlaşıldığından, resmî ilan yayınlama durdurma kararının 6 ay devam ettiğinden bahisle yayınlama hakkının sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Sonuç olarak, dava konusu olan işlemin iptaline ve yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin davacı şirkete ödenmesine 30.11.2023’te oybirliğiyle karar verildi.

Karar, önceki yargı kararına rağmen hukuksuzlukta ısrarını hâlâ inatla devam ettiren BİK yönetiminin bu sorumsuz tavrına indirilmiş ikinci bir hukuk dersi ve şamarı.

Umarız, bu anlamsız ısrar ve inat artık daha fazla devam ettirilmez ve 1418 gününe erişen bir hak gasbına son verilir.

* Bir dönem Yazıişleri kadromuzda birlikte çalıştığımız değerli kardeşimiz Ülker Yılmaz Caba’nın eşi Metin Caba’nın âni vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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