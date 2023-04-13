BİK keyfîliğine hukuk şamarı

Basın İlan Kurumunun Yeni Asya’ya uyguladığı keyfî ilan ambargosunun 1164. gününde gelen yargı kararı ile, bu hukuksuzluğa esaslı bir hukuk şamarı indirildi.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin kararında “Resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasına ilişkin BİK Yönetim Kurulunun kararına karşı yapılan itiraz üzerine resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasının devamına ilişkin alınan Genel Müdürlük kararı ile bu kararda ısrar kararının kaldırılması talebinin reddine ilişkin BİK Genel Müdürlüğü işleminin hukukî mesnedinin olmadığı, takdir yetkisinin keyfî kullanıldığı ve hukuka aykırı olduğu iddiaları ile iptali” talebimiz değerlendirildi.

Ve mahkeme oybirliğiyle şu karara vardı:

“Davacı hakkında ilk olarak resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasına dair karardaki işlem gerekçesi olarak bildirilen Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 52. maddesinde belirtilen zorunlu defter kayıtlarının tutulmamasına ilişkin gerekçeye ilişkin olarak davacı tarafından eksikliğin giderildiğinden bahisle yapılan itiraz üzerine davacı hakkında yapılan 07.08.2020 tarihli denetimde eksikliğin giderildiğinin davalı idare tarafından tespit edilmesine ve bu hususun denetim neticesi düzenlenen 26.08.2020 tarihli raporda ve 09.09.2020 tarih ve 76602 sayılı kararda açıkça belirtilmesine rağmen yönetmeliğin 25/3 maddesinde yer alan ‘Görev alanlarına göre kurum veya valilik tarafından re’sen tespit veya birinci fıkrada yer alan inceleme ya da ikinci fıkra gereğince yapılacak denetleme üzerine yayınlama hakkını kazanmasını ve devamını sağlayan unsurları ihlal eden halin ortadan kalktığı tespit edilir ise, ihlalin ortadan kalktığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, yayınlama hakkı yeniden devam eder’ hükmüne aykırı olarak, denetim tarihinde tespit edilen farklı ihlaller gerekçe gösterilerek önceki ‘resmî ilan yayınlama hakkının durdurulmasına dair kararda devam edilmesi’ şeklinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

KARAR: “Dava konusu işlemin iptaline, yargılama giderinin ve vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine...”

Sonuç: Bir keyfîlik daha hukuktan döndü...