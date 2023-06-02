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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

BİK yargı kararına uymadı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Haziran 2023, Cuma
Basın İlan Kurumunun 3.5 yıldır Yeni Asya’ya uyguladığı keyfî ilan ambargosunun yargıdan döndüğünü duyurmuştuk.

Mahkemenin “ilan durdurmayı iptal” kararı üzerine BİK sonunda o kararı kaldırdı, ama başka bir durdurma kararı aldı ve mahkeme kararını bypass ederek uygulamamış oldu.

Bu defaki gerekçe, gazetenin asgarî kadrosunda çalıştığı beyan edilen fikir işçilerinin çalıştığını gösteren gazetede bazılarının yeteri kadar, bazılarının hiç haberinin bulunmadığı ve bu kişilerin görevlerini fiilen yapmadığı iddiası.

Av. Mustafa Özbek buna şöyle itiraz etti:

* Her ne kadar mahkeme kararının uygulandığı iddia edilse dahi, geriye dönük olarak yapıldığı ileri sürülen tespit mesnet gösterilerek resmî ilan hakkının durdurulmasına karar verilmiştir. Verilen bu karar hukuka aykırıdır. 

* Danıştay kararlarına göre iptal davası sonucunda dava konusu idarî işlemin iptaline karar verildiğinde, karar geçmişe yürüyecek; o işlem hiç yapılmamış gibi kabul edilerek tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacaktır

* İdare Mahkemesinin verdiği iptal kararı ile, resmî ilan hakkının durdurulması kararı hiç verilmemiş gibi işlem yapılması gerekmektedir. Oysa Genel Müdürlük kararı ile bu husus gözardı edilerek ve ilk tespit tarihi nazara alınarak geriye doğru işlem tesis edilmiştir. 

* Mahkeme kararındaki “Davalı idare tarafından, davacı gazete hakkında yapılan denetimlerde tespit edilecek farklı eksiklikler nedeni ile her zaman işlem tesis edebileceği açıktır” ibaresi Genel Müdürlüğün hukuken düzenlenen denetleme yetkisini kısıtlamama adına hüküm altına alınmış ve ancak karar tarihinden sonra yapılacak denetimleri işaret etmekte olup, yeni denetimler neticesinde işlem tesis edilebilir. Bu karara dayanılarak 1.1.2020 tarihli denetim uyarınca geriye dönük işlem tesis edilmesi kanuna aykırıdır.

* Kararda, bu karara nasıl ve hangi makam ve merci nezdinde itiraz edileceği belirtilmemiştir. Mevzuata ve ilgili Danıştay kararına göre bu, idarî işlem usulüne uygun değildir.

* Genel Müdürlüğün durdurma gerekçesi usul ve yasaya aykırı olmakla birlikte, uzun süredir giderilmiş olup ortadan kalkmıştır.

* Mahkeme kararının uygulanmaması sonucunu doğuran karar hem usulden, hem de esastan hukuka aykırıdır, kaldırılmalıdır.

Bakalım, BİK’ten ne cevap alacağız...

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