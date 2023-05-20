Bir “meşveret” kararı üzerine

Bir cemaatin iktidara destek beyanı için, aynı cemaatin bir mensubunun yaptığı değerlendirmeden bazı bölümler:

* Bu metni hazırlayan meşveret heyeti, Üstadımızın mektuplarında DP'ye yaptığı ikaz ve irşadları gibi hangi adalete, dine, şeriata aykırı konularda veya umumun menfaatine iktidarı ikaz etmişlerdir? Üstadımızın beyanlarında olduğu gibi. Etmemişlerse bu metin nasıl Risale-i Nur'a uygun bir metin oluyor?

* Üstadımız, halife olduğu halde Abdülhamid'e neden şiddetle muhalefet etmiş? "Mason İttihatçıların işine yarar, aman susayım, onu destekleyeyim" mi demiş? İstibdat, meşrutiyet, meşveret, hafiyelik, baskı gibi konularda neden şiddetle ona muhalefet etmiş? Bunu sorgulamamız gerekmez mi?

* Yaşadığımız bu katmerli depremin kader cihetinde Allah bize "İman, ibadet, ahlâk cihetinden herşey güzel gidiyor, bu düzeni mutlaka devam ettirin ve ettirecekleri destekleyin" mi demiş oldu? Bu depremlerden bu dersi mi alacağız? Kader ciheti bu mu?

* DP döneminde "Kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdat, mutlak keyfî olur" hükmünce, herşeye Adnan Menderes karar verseydi, tek başına karar mercii o olsaydı ve binlerce, on binlerce insanı hukuken masum oldukları halde siyasî gerekçelerle—başörtülü kadınlar dahil—hapse atsaydı Üstad yine Demokrat Parti'yi destekler miydi?

* Metinde "Ayasofya açıldı, Osmanlıca dersi konuldu” deniliyor. Bunlar sembolik değerlerdir. Ondan bin kat daha değerli olan, Allah'ın bize soracağı helâl lokma, faiz, adalet, ahlâk, iman, gençlik, toplumun imanı...

* Biz ne okuyoruz Risale-i Nur'da? Bir insanın, bir gencin imanı dünya saltanatından daha kıymetlidir. Bir kişinin saltanatını devam ettirmek için, o da ne için, daha çok zenginleşsinler diye. Başka ne faydası var ülkeye, ben göremiyorum. Bir grup zenginleşiyor, o kadar. Zenginleşsinler diye biz insanlara, gençlere ulaşma zeminini ortadan kaldırıyoruz. Biz topuza yaklaştıkça insanların nurdan uzaklaştığını göremiyor muyuz?

* Ben bu meşveret metnini ciddiye almıyorum. Çünkü gerçek bir meşveretle alınmamış. Farklı fikirde olanlar konuşturulmamış. Risale-i Nur'un, benim yazdığım bu noktalarına, ana düsturlarına hiç bakılmamış...