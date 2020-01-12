Birinci Avrupa’nın vicdanlı sesi

“Müslüman hanımların başörtüleri yüzünden her gün ırkçılık ve ayrımcılık yaşamak zorunda olmaları, hakarete uğramaları, taciz edilmeleri, aşağılanmaları, çok zor iş bulmaları, eğitim imkânı bulamamaları beni hem şok etti, hem öfkelendirdi. Mecliste başörtüsü takarak yaptığım o konuşmayı bu duygularla yaptım. Müslüman olmayan daha fazla insanın bunları öğrenip benimle beraber aynı öfkeyi paylaşmalarını istedim.

“Konuşmam yüzde doksan-doksanbeş pozitif bulundu. İçerik olarak beğenmeyenler bile cesaretimi takdir ettiler. Sosyal medyada negatif yazanlar, destekçilerim onları geçince geri adım atmak zorunda kaldılar.

“Konuşmayı yaptığımda Eğitim Bakanı salondaydı. Zannederim, utanç duydu.

“İlkokullara getirilen başörtüsü yasağı tez zamanda kalkar. Ya Mecliste çoğunluk oyuyla ya da Anayasa Mahkemesi kararıyla. Zira yasak anayasadaki din hürriyetine aykırı.

“İslamofobiyle mücadele Müslümanlar ve cemaatler hakkındaki doğruları anlatarak yapılmalı. Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar daha yakın ve iç içe olmalı, herşeyden önce ‘insan’ olarak buluşmalılar.

“Akılcı ve insanî siyaset daha fazla öne çıkacak ve sesi de daha yüksek çıkacak.

“Meclisteki veda konuşmamda çok net ifade ettim: Geri dönecek, ama yalnız olmayacağım. Irkçılığa karşı sessiz kalmayacak, STK’larla aktif çalışmaya devam edeceğim.

“Avrupa temel değerlerini Hıristiyanlıktan alıyor ve bunlar İslamla tamamen aynı; şükür, tevazu, yardımlaşma, birlik beraberlik... Bunlar bir toplumu huzurlu ve iyi yapan evrensel değerler. Bütün dünya dinlerinde aynı veya benzer şekilde var.

“Bencillik, aç gözlülük, kapitalizm, para, israf, çevre kirliliği, çöp, aşırı enerji tüketimi, iklim değişimi... Hepsi birbirine bağlı.

“İnsan ne kadar bilinçliyse, kendisiyle, diğer insanlarla ve doğa ile o kadar bilinçli bir ilişki kuruyor. İnançlı insan bilinçli insandır. Bilinçli yaşamak, iyi bir toplum ve Avrupa’nın geleceği için çok önemlidir.

“Said Nursî’nin ‘Avrupa ikidir’ sözü bugün de aynı, hatta çok daha fazla geçerli.”

Bunlar, birinci Avrupa’nın vicdanlı seslerinden Martha Bissmann’ın Yeni Asya’da yankılanan mesajlarından çarpıcı anekdotlar.

Bu sesi herkes duymalı...