Birinci yargı paketi sorunları çözer mi?

Hazırlandığının ifade edilmesinin üzerinden neredeyse bir yıla yakın bir süre geçtikten sonra açıklanan ve 2015’teki benzeri gibi çok fazla bir heyecan uyandırmayan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki taahhütleri hayata geçirmeye yönelik paketlerden birincisi gündemde.

Bu paketin muhtevasına ilişkin haberlerde yer aldığı belirtilen bazı detaylar şöyle:

* Savcılar suçun sübutuna doğrudan etki edecek delilleri toplamadan dava açamayacak.

* Tutuklama kararı için, “suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe” yeterli olmayacak, “kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması” şartı aranacak.

* Terörle Mücadele Kanunu’nda terör propagandası suçunun düzenlendiği 2. fıkrasına, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” hükmü eklenecek.

Bunlar pakette gerçekten olacak mı, bilmiyoruz, ama olursa ve çok daha önemlisi uygulamaya da aksederse, içinden geçtiğimiz süreçte yaşanan sıkıntıların önemli bir kısmı çözülür ve ciddî bir rahatlama sağlanır.

Bu süreçte, tutuklamaların delile dayanmadığı ve tutukluluğa devam kararlarının da “Deliller toplanmadığı için” gerekçesine dayandırıldığı o kadar çok örnek var ki...

Pakette yer alacağı ifade edilen diğer bazı düzenlemeler ise çözüm olmaktan uzak.

Bunlardan biri kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin 2 yıla, 70 yaşını bitirmişlerin 3 yıla, 75 yaşını bitirmişlerin de 5 yıla kadarki hapis cezalarının ev hapsine çevrilmesi.

Ve “örgüt” suçlarının istisna tutulması.

Belli ki, malûm davalarda standarda bağlanmış gibi en az 6.5-7.5’ar yıl hapse mahkûm edilen ve aralarında bebekli anneler de bulunan kadınlar özellikle hariçte bırakılıyor.

Halbuki bu mahkûmiyetlerin çoğu delilsiz açılan davalarla yine sağlam delil olmaksızın verilen konjonktürel, tartışmalı ve yargı normale döndüğünde bozulacak kararlar.

Mağduriyetlerin çoğu da buralarda.

Bunlara çözüm getirmeyen bir düzenlemenin “Dostlar alış verişte görsün” dedirtmekten öte bir anlamı ve mantığı var mı?

İfade özgürlüğüne dair istinafta kesinleşen cezalara temyiz yolunun 5 yıl altındakilerle sınırlı olarak açılması da aynı şekilde.

Esastaki ağır hak ihlâllerinin, parçalı ve rezervli “çözüm”lerle telâfisi mümkün değil.