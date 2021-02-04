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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Boğaziçi, dikkat!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Şubat 2021, Perşembe
Boğaziçi Üniversitesinde Cumhurbaşkanının “rutin” dediği kayyım atamasına öğrencilerin ve öğretim kadrosunun tepkisi de, iktidarın inat ve ısrarı da devam ediyor.

20 Temmuz OHAL KHK’larından biriyle rektör atamalarının da tek adam rejimine bağlandığı yeni düzene diğer üniversitelerin gösterdiği kolaycı teslimiyet, bu emrivakiyi kabullenmeyen Boğaziçi’nin tavrıyla kırıldı.

Türkiye’nin genel anlamdaki demokrasi ve hukuk mücadelesi açısından da çok değerli ve önemli olan bu duruşun hem provokasyonlara kurban edilmeden korunması, hem de geliştirilerek kararlılıkla sürdürülmesi şart.

Bu noktada, protesto eylemlerinin birtakım marjinal gruplar tarafından provoke edilme riski başından beri kaygı duyulan birşeydi.

İktidarın yine “yasadışı terör örgütü üyesi” olarak nitelediği bazı eylemciler üzerinden yapılan ilk denemeler umulan sonucu vermeyince, bu defa Kâbe resmi provokasyonu ile bir başka atraksiyon sahneye konuldu.

Başka bazı aktörler de devreye sokularak yapılan bu “hamle”nin de boşa çıkarılması için, Boğaziçi camiasının çok daha duyarlı ve dikkatli bir şekilde yola devam etmesi lâzım.

Gerçi o provokasyonla adı anılan marjinal grubun, iktidar imzasıyla yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesindeki tartışmalı maddelerden istifadeyle önünün açıldığı vâkıası, işin ayrı bir boyutu. O sözleşmenin yine iktidar tarafından son günlerde başlatılan “SP’yi yanına çekme” operasyonunda kullanılması da.

İşin bu cihetleri, iktidarın bu konudaki samimiyetsizliğini de ortaya koyuyor ve bu yönüyle üzerine gidilmesi AKP’yi zora sokar.

Bu bir tarafa; olayın getirildiği noktada gerilim yeni tahriklerle tırmandırılmaya çalışılırken, buradan yeni bir “15 Temmuz destanı” üretme çabalarının işi iyice sulandırıp çığırından çıkarma niyetini ele verdiği görülüyor.

Boğaziçi camiasının kesinlikle bu tuzağa düşmemesi ve geçit vermemesi gerekiyor.

Diğer üniversitelerdeki suskunluğun da aşılmaya, kurumsal olarak olmasa dahi akademisyenlerin Saray emrivakisine karşı seslerini yükseltmeye ve kamuoyundan da destek mesajlarının artarak gelmeye devam ettiği bu kritik süreçte, verilen haklı mücadelenin sabote edilmesine asla izin verilmemeli.

Dileğimiz,demokrasinin kazanması.

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