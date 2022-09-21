"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Brüksel’den Şanghay’a...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Eylül 2022, Çarşamba
Erdoğan 2012 Ağustos’undaki bir Moskova ziyaretinden dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplarken şöyle demişti:

“Putin’e ‘Zaman zaman bize takılıyorsun. ‘AB’de ne işin var?’ diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım. ‘Hadi gelin, bizi Şangay Beşlisine dahil edin, biz de AB’yi gözden çıkaralım’ şeklinde bir lâtife yaptım.” 

Başbakan olarak yapılan bu konuşmanın üzerinden 10 seneyi aşkın bir zaman geçti. Aynı söylemi ara ara tekrarlayan Erdoğan, katıldığı son Şanghay zirvesinde bu örgüte üye olma niyetini bir defa daha dile getirmiş.

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu dönemde Şanghay Beşlisi olarak anılan örgütün üye sayısı bilâhare Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve son olarak İran’ın katılımıyla dokuza çıktı. Ve ismi Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirildi.

Bu üyelerin dışında Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’a da “diyalog ortağı” statüsü verildi.

Örgüt, üyelerinin güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında işbirliği yapmalarını öngörüyor. Hindistan ve Pakistan dışındaki üye ülkelerin ortak yönü otoriter rejimler tarafından yönetiliyor olmaları. Ve örgütün AB’den en önemli farkı da demokrasiden uzaklığı.

Bizdeki tek adam rejiminin Brüksel yerine Şanghay’ı tercih etmesi, bilhassa bu açıdan dikkat çekici ve manidar. İktidarının ilk yıllarında karşısına çıkarılan antidemokratik engelleri AB sayesinde bertaraf eden AKP’nin, geldiğimiz noktada AB’ye sırt çevirmesi de.

Hatırlatalım: Başlama tarihinin alınması o günlerde “büyük zafer” olarak propaganda edilen ve “Brüksel fatihi” övgülerine konu olan müzakere süreci başladığında bir Başmüzakereci atanmış, ardından kabinede süreci takip için AB Bakanlığı ihdas edilmişti.

Ama müzakerelerin bize bakan boyutunu organize edip yönetmekle görevli olduğu halde bu noktada hiçbir varlık gösteremeyen söz konusu Bakanlık, tek adam rejimine geçildikten sonra lağvedildi ve unutulmaya terk edildi. Şimdi belki hatırlayan bile yok.

AB’nin ülke gündeminde yer aldığı en son tarih vize muafiyetinin yoğun şekilde konuşulduğu 2015 ortalarıydı. Sonrası malûm:

Kaybedilen seçimin tırmandırılan terör ortamında yenilenmesi, 15-20 Temmuz, tek adam rejimi, AB’den kopup ŞİÖ’ye yönelen bir ülke...

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'dan Rusya'ya: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi

    İsrail'le ilişkiler tamgaz

    'Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunu kabul etmeyeceğiz'

    Almanya'dan Rusya'ya referandum tepkisi

    Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

    "Kovid-19 salgını bitti" sözü tepki çekti

    Kuraklık küresel dert haline geldi

    Havalar soğuyacak

    Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

    Avrupa Konseyinde gündem Türkiye

    Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

    Barışın gelmesi için dua ediyoruz

    Fahiş okul servisi ücretine tepki

    1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

    Nijerya'da 100 bin kişi evsiz kaldı

    DGM: Acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

    Denizli'de midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Brüksel’den Şanghay’a...
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal, laiklik ve savruk dindarlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail'le ilişkiler tamgaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fiona Kasırgası ABD'yi alarma geçirdi
    Faruk ÇAKIR

    Alkışlanacak projeye alkış
    Genel

    Lukaşenko’dan orduya ''savaş zamanı alarmı'' talimatı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Nezihane, nazikane, kavl-i leyyin
    Muhammet ÖRTLEK

    Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tartışmaları-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.