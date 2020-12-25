Bu anlayışla ne “reform”u?

Bir taraftan “Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımız yok” denilip diğer taraftan hukuk devletini tahkim edecek yeni adımlardan dem vurulan ve reform paketlerinden söz edilen bir süreçte, bu söylemlerle hiç örtüşmeyen, tam tersine fena halde çelişen eylemler tamgaz sürüyor.

Son örneği, “Kitle imha silahlarının yayılması ve terörizmin finansmanının önlenmesi” adıyla ve BM Malî Eylem Görev Gücünün kararlarına uyum gerekçesiyle Meclise sunulan kanun teklifine sokuşturulan maddeler.

Son süreçte pek çok hukuksuzluğun kılıfı olarak kullanılan kayyım uygulamasının sivil toplum kuruluşlarına da uzanacak şekilde genişletilmesini öngören yeni düzenlemeler.

“Terör” suçlamasıyla dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanınca görevden alınıp yerine kayyım atanması, derneğin faaliyetine son verilmesi, malvarlığına ve topladığı yardımlara el koyma yolunun açılması, şeklen kalkalı iki buçuk yıl olduğu halde etki ve sonuçları hâlâ devam eden OHAL düzenini iyice perçinleyip tahkim etmekten başka ne anlama gelir?!!

Vaad edilen hukuk ve demokrasi reformu, adı konulmamış bir sıkıyönetimle sivil toplum tamamen sıkboğaz edilerek mi yapılacak?!!

OHAL sürecinde yapılanlarla zaten fiiliyatta işlemez hale getirilen örgütlenme ve ifade özgürlükleriyle mülkiyet hakkına bir darbe de STK’lar üzerinden ve bu kanunsuz ihlallere kanun kıyafeti giydirilerek mi vurulacak?!!

Böylece tek adam sistemiyle demokratik işlevi tümüyle etkisizleştirilen Meclis, bu OHAL düzenini hepten kalıcı hale getirecek bir emrivaki ve dayatmaya daha mı alet edilecek?!!

Üstelik milletin gözü önünde gösterişli ve iddialı reform laflarının edildiği bir süreçte.

Reform demişken... Ocak’ta gündeme geleceği ifade edilen yargı reform paketinde yer alacağı söylenen maddelerden birinin özet olarak şu muhtevada olacağı yazılmıştı:

“Yerel mahkemelerin AYM ve AİHM kararlarına uyumu. AYM ve AİHM’in ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması.”

Sonra ne oldu? AİHM Selahattin Demirtaş davasında “İfade hürriyeti, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkı ihlal edildi” deyip “Derhal tahliye edilsin” kararı verdi.

Sarayın tepkisi ise “Bizi bağlamaz” oldu.

Bu anlayışla reform yapılacak, öyle mi?!!