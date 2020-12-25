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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Bu anlayışla ne “reform”u?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Aralık 2020, Cuma
Bir taraftan “Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımız yok” denilip diğer taraftan hukuk devletini tahkim edecek yeni adımlardan dem vurulan ve reform paketlerinden söz edilen bir süreçte, bu söylemlerle hiç örtüşmeyen, tam tersine fena halde çelişen eylemler tamgaz sürüyor.

Son örneği, “Kitle imha silahlarının yayılması ve terörizmin finansmanının önlenmesi” adıyla ve BM Malî Eylem Görev Gücünün kararlarına uyum gerekçesiyle Meclise sunulan kanun teklifine sokuşturulan maddeler.

Son süreçte pek çok hukuksuzluğun kılıfı olarak kullanılan kayyım uygulamasının sivil toplum kuruluşlarına da uzanacak şekilde genişletilmesini öngören yeni düzenlemeler.

“Terör” suçlamasıyla dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanınca görevden alınıp yerine kayyım atanması, derneğin faaliyetine son verilmesi, malvarlığına ve topladığı yardımlara el koyma yolunun açılması, şeklen kalkalı iki buçuk yıl olduğu halde etki ve sonuçları hâlâ devam eden OHAL düzenini iyice perçinleyip tahkim etmekten başka ne anlama gelir?!!

Vaad edilen hukuk ve demokrasi reformu, adı konulmamış bir sıkıyönetimle sivil toplum tamamen sıkboğaz edilerek mi yapılacak?!!

OHAL sürecinde yapılanlarla zaten fiiliyatta işlemez hale getirilen örgütlenme ve ifade özgürlükleriyle mülkiyet hakkına bir darbe de STK’lar üzerinden ve bu kanunsuz ihlallere kanun kıyafeti giydirilerek mi vurulacak?!!

Böylece tek adam sistemiyle demokratik işlevi tümüyle etkisizleştirilen Meclis, bu OHAL düzenini hepten kalıcı hale getirecek bir emrivaki ve dayatmaya daha mı alet edilecek?!!

Üstelik milletin gözü önünde gösterişli ve iddialı reform laflarının edildiği bir süreçte. 

Reform demişken... Ocak’ta gündeme geleceği ifade edilen yargı reform paketinde yer alacağı söylenen maddelerden birinin özet olarak şu muhtevada olacağı yazılmıştı:

“Yerel mahkemelerin AYM ve AİHM kararlarına uyumu. AYM ve AİHM’in ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması.” 

Sonra ne oldu? AİHM Selahattin Demirtaş davasında “İfade hürriyeti, özgürlük ve güvenlik hakkı ile serbest seçim hakkı ihlal edildi” deyip “Derhal tahliye edilsin” kararı verdi.

Sarayın tepkisi ise “Bizi bağlamaz” oldu.

Bu anlayışla reform yapılacak, öyle mi?!!

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Yorumlar

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  • Abdulkadir

    25.12.2020 18:31:50

    Bunlar reform falan yapamazlar.Bunlar esip gürler,sonra da içi boş vaadlerle milleti aldatırlar.Şimdiye kadar ne değişti ki.18 senede gelinen nokta ortada.Şimdi de "çıplak arama" skandalı çıktı meydana.Ve bunu da inkar ediyorlar.Bu anlayışla reformu bırakın,bulaşık bile yıkayamaz bunlar.Hepsi hikaye...

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 17:14:41

    AIHM nin kararları Türkiye imza attığı için Türkiye yi teşbihte hata olmaz eşkiyalara has DOMUZ BAĞINDAN daha sağlam bağlar. Türkiye imza attığı hangi antlaşmalarda BİZİ BAĞLAMAZ DEYİP KARARINDAN VAZGEÇMEDİ? a) LOZAN b) MONTRÖ BOĞAZLAR c) Her daim d) Hiç birinde Doğru Cevap: d

  • Kürsad

    25.12.2020 12:04:02

    Oh olsun Cemaate diyerek tüm hukuksuzluklara göz yumanlar, bugün geldiğimiz noktada şikayetçi olmasınlar lütfen. Bana da mı hukuksuzluk demek çok bencilce değil mi?

  • Yahya Evrin

    25.12.2020 02:28:25

    Geçmişi çok hem de çok ozleyecegiz galiba. Kararlarına uyumuyom madem AİHM den ayrılalım gitsin.Lazım olursa kabul de ederlerse , katılıriz.

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