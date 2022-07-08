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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Bu bayramda da duamız...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Temmuz 2022, Cuma
Bugün 15-20 Temmuz sürecinde idrak edeceğimiz yedinci arefe günü, yarın da yedinci Kurban Bayramı. Ve yine buruk, yine hüzünlü.

Altı arefe ve bayramı geride bıraktığımız süreçte mağduriyetler iyice katlanıp yaygınlaştı.

Öncesinde “özgür” ve işinde gücünde olan ve terörle hiçbir alâkaları olmadığı halde “terörist” yaftası vurularak tutuklanıp mahkûm edilen nice masum insan, geçtiğimiz bu bayramları ya demir parmaklıkların arkasında veya KHK ile ihraç edilmiş olarak karşıladı, karşılıyor.

Önceki Ramazan’larda ihtiyaç sahipleri için zekât ve fitre, Kurban Bayramlarında kurban bağışı toplayan birçok kişinin bu süreçte zekât ve fitreye muhtaç ve bizzat kurban kesemeyecek duruma gelmiş olmaları gibi.

Sayısı milyonlara ulaşan insanların yaşadığı nice evde ya baba, ya anne, ya da ikisi birden tutuklandı. Bazılarında dede ve nineler de cezaevine konuldu ve bazıları tabutta tahliye oldu. Çocuk ve torunlar ortada kaldı.

Bir kısmı 1 yaşın altında bebekler olan yüzlerce çocuk anneleriyle birlikte hapsedildi. 

Ve binlerce kadın hâlâ cezaevlerinde çile dolduruyor.

Bunların büyük çoğunluğu kelepçeli vaziyette gözaltına alınıp tutuklanan ve duruşma için adliyeye, muayene ve tedavi için hastaneye jandarmaların nezaretinde götürülüp getirilirken yine ellerine kelepçe takılan hemen her yaştan tesettürlü hanımlar.

İçlerinde hapisteyken ilaçları verilmediği için genç yaşta vefat edenler; yoğun bakımlıklar dahil, çok ağır hasta oldukları halde tutuklanıp içeride tutulmaya devam edilenler; vefat haberini aldıkları anne veya babalarının cenazesine de kelepçeli olarak götürülenler ya da cenazeye katılmasına izin verilmeyenler var.

Keza evlilik hazırlığı yapıyorken derdest edilen nişanlılar, nikâh masasından götürülen veya cezaevinde nikâh kıymak zorunda bırakılan çiçeği burnunda gelinler, damatlar.

Ve böyle yakıcı bir tabloyu yok sayan veya örtmeye çalışan nasır tutmuş kara vicdanlar.

Altı yıl böyle geçti. Gelinen noktada vicdan sızlatan uygulamalar yer yer hâlâ devam ederken, mahkûmiyet sürelerini doldurarak veya haklarındaki kararlar üst mahkemelerce bozulduğu için bırakılanlar da var.

Altı seneye yakın bir süreyle içeride tutulduktan sonra, haklarındaki ağır müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulup nihayet tahliye edilen bir kısım askerî öğrenciler gibi.

Sürecin yedinci Kurban Bayramını “Darısı diğer bütün masumlara” duasıyla karşılıyor; meydana getirilen ağır hukuk enkazının kaldırılacağı günlere artık erişebilmeyi diliyoruz.

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  • Arif

    8.7.2022 00:14:44

    Zalim zulmünde ısrar ediyor. Mazlum sabrinda. İşimiz Allah'a kaldı.

  • Caner

    8.7.2022 00:12:15

    Yazınızın şu içler acısı hali anlatmakta çok eksiği var ama fazlası yok. Yazdiklarinız çok yetersiz kalmış. Durum çok daha vahim. Baksana 6 yıl bir sürü askeri öğrenciyi at içeri sonra pardon sızın darbeden haberiniz yokmuş. Günaydınnnn .

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