Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...

Demokrasilerde ülkeyi yönetecek kadroları halkın iradesiyle belirleme ve yenileme enstrümanı seçimdir.

Merhum Demirel’in ifadesiyle iktidarların kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesi asıldır. Bunu sağlayacak olan şey, hür ve âdil seçimdir. İktidara talip olanların hür, âdil ve eşit şartlarda yarışabildiği, doğru bilgilendirme kanallarının ve özgür tartışma zemininin açık olduğu, seçmenin hiçbir baskı ve yönlendirme olmaksızın tercihini hür iradesiyle serbestçe yapabildiği bir seçim...

Bu noktada gerek 12 Eylül ürünü antidemokratik sistemden, gerekse bilâhare yapılan müdahalelerden kaynaklanan ciddi sorunlarımız var.

Bunlar millet iradesinin doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşmasını engelliyor ve hattâ bazı zihinlerde sandığın da bir ümit olarak görülmekten çıkmasını netice verebiliyor.

Ancak ne olursa olsun, demokrasiye inanan ve sahip çıkan insanların işi asla o noktaya vardırmaması ve çareyi yine demokrasi içinde aramaktan vazgeçmemesi gerekiyor. Demokrasinin işleyişini zora sokan arızaları yine demokrasiyi işleterek düzeltmeliyiz.

Bu itibarla, seçim sistemindeki kronik sorunlara, âdil ve eşit bir yarışa imkân verilmemesine, manipülasyon ve saptırmalara rağmen, seçimi, bunları da aşıp düzeltme kararlılığıyla değerlendirmemiz gereken büyük bir fırsat olarak görmekten vazgeçmeyelim.

Yine merhum Demirel’in seçimler için yaptığı “Nisan yağmuru” benzetmesini hatırlayalım. Seçimi, siyasetteki tıkanmaları açma; birikmiş toz, toprak, kir ve tortuları temizleme; arınma, yenilenme ve tazelenme vesilesi olarak en iyi şekilde değerlendirelim.

Bu fırsatı iyi kullanalım ki, şikâyetçi olduğumuz gidişatı oylarımızla durdurabilelim; yanlış yapanlara ders verelim; bu yanlışları düzelterek yerine doğruları ikame etme taahhüdünde bulunan kadrolara yol açalım.

Yıllardır sabırla beklediğimiz 14 Mayıs fırsatını da bu yaklaşımla değerlendirelim.

Bugün yapacağımız tercihlerin, hepimize rahat bir nefes aldıracak; herkes için adalet, hukuk ve demokrasinin önünü açacak; tek adam rejimini ve yol açtığı hukuksuz ve keyfî uygulamaları bitirecek; mağduriyetleri sona erdirerek en kısa zamanda telâfilerinin yolunu açacak sonuçlar ortaya çıkarmasını diliyoruz.

Seçimimiz hayırlar getirsin inşaallah.

