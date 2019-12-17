Bu “istişare” yeter mi?

Tek adam eleştirilerinin CHP’den gelenlerini “Bu sistemi sizden öğrendik” diye cevaplayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, aynı konuda düne kadar beraber yürüdüğü yol arkadaşlarından da itirazlar alıyor.

Gül, Davutoğlu ve Babacan gibi artık yollarını ayıranlar bu konudaki görüş ve yaklaşımlarını gayet açık bir şekilde dile getiriyorlar.

Ama itiraz edenler onlarla sınırlı değil.

Parti içinde kalmaya devam eden ve dahası bu ayrılmaların önüne geçmek için aracılığa soyundukları halde sonuç alamayan “ak saçlılar” diyebileceğimiz 14 isim tarafından Saraya sunulan raporda da aynı konu varmış.

Bu heyet, sistemin esasına yönelik bir itirazları olmasa da “Tek adam algısını güçlendirecek uygulamalardan kaçınılmalı” tavsiyesinde bulunarak, bu husustaki sıkıntıyı çekingen bir dille ikrar etmekten kendilerini alamamışlar.

Genel Başkanın “Bizde istişare etmeden adım atılmaz. Burada iki ayak var: Biri partimin kabinesi, diğeri MKYK’sı” şeklindeki son beyanları, içeriden gelen bu eleştirilere cevap vermek niyetiyle söylenmişe benziyor.

Ancak görünen o ki, partinin Meclis grubundan ve teşkilâttan kopuk bir kabine ve gündeme ne ölçüde hâkim olduğu meçhul MKYK ile sınırlı bir istişare sistemi yetmiyor.

Milletvekillerinin bakanlara, hattâ yardımcılarına dahi ulaşamadıkları; bürokratların tepeden bakan tavrını aşamadıkları yönündeki şikâyetler iktidar medyasına da yansıdı.

Kabine ile MKYK arasındaki bağ, iletişim ve uyumun düzey ve kalitesi de iç açıcı değil.

Daha ilginç bir hal, Numan Kurtulmuş’un “Bürokratlar yetkilerini kullanmıyor, ‘Bir de beyefendiye soralım’ diye işi savsaklıyor, bizzat Cumhurbaşkanı bile ‘Kim bu beyefendi, ben de merak ediyorum” diyor” sözleriyle dile getirdiği yakınma ile, Erdoğan’ın defaatle seslendirdiği “Beyefendi böyle istiyor diyerek hiç bilgim ve haberim olmayan işler yapanlar var” rahatsızlığının doğurduğu paradoks.

Bunların hepsi bir tarafa, bütün kesimleriyle milletin birliğini temsil konumunda olmayı ve öyle davranmayı gerektiren bir görevi ifa ederken sadece “teknokratlar” kabinesi ve parti gözlüğüyle kendisini sınırlamanın isabeti ve maksada uygunluğu ayrı bir bahis.

Çünkü Türkiye Saraydan, kabinesinden, partisinden ve ortağından ibaret değil.

