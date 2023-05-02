"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Mayıs 2023, Salı
Geçen sene 17 Temmuz’da yapılan ve bizim de katıldığımız Bursa pikniği için 19 Temmuz’da çıkan yazımızda, pikniğin, her zamanki gibi samimi ve sıcak bir kaynaşma ve kucaklaşmaya, hasret gidermeye, verimli ve istifadeli sohbet ve müzakerelere vesile olduğunu ifade ederek şöyle demiştik:

“Üstadın ısrarla üzerinde durduğu müfritane irtibat manası bir kez daha yerini buldu.

“Özellikle içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte daha da önem kazanan bu mananın tahakkukuna duyduğumuz ihtiyaç ortada.

“Her yönüyle daha da zorlaşan şartlarda hizmetlerimizi herhangi bir kesinti ve zaafa uğratmadan, istikamet çizgisinde ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek ve geliştirebilmek için, safları daha da sıklaştırıp ittihad ve tesanüdümüzü tahkim etmemiz gerekiyor.

“Hem o zorlukları aşabilmek, hem de silik sözlerle devam ettirilen fitnekâr algı operasyonlarının tahripkâr izlerini silebilmek için.

“Üstad, dört elifi 1111 kuvvetine ulaştıran mana ve sırrı, ihlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûrâ ile yakalayabileceğimizi söylüyor.”

Geçen sene piknikte tezahür eden bu manalar, bu hafta sonu Ulu Cami’de okutulan Bediüzzaman Mevlidinde daha da pekişti.

Van dahil, birçok vilayetten ailecek gelen okurlarımız camide bir araya gelerek hasret giderdi, kucaklaştı. Malûm sebeplerle yıllardır yapılamayan Kocatepe Mevlidinin özlenen atmosferi Bursa’da doyasıya yaşandı.

Başlangıcı mevlide tevafuk eden kitap fuarına iştirakimiz de bu manalarla bütünleşti.

Fuarın ilk günleri olmasına ve son dönemde katıldığımız diğer fuarlarda da gözlediğimiz—ekonomik kriz ve genel ortam kaynaklı—durgunluğa rağmen Yeni Asya standında hatırı sayılır bir hareketlilik yaşandı.

Aralarında hâkim ve savcıların, kaymakamların, emniyet mensuplarının, öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bulunduğu çok sayıda süreç mağduru standımızı ziyaret etti.

Maruz bırakıldıkları hukuksuzlukları imtihan olarak görüp sabır, metanet, teslim ve tevekkülle göğüsleyen bu insanlar için Risale-i Nur’un ve Yeni Asya’nın nasıl bir nokta-i istinad teşkil ettiğini bir kez daha gördük.

Mevlid ve fuar organizasyonunda emeği geçenleri tebrik ve sıcak misafirperverlikleri için Bursalı okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Okunma Sayısı: 458
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Ukrayna'da aralık ayından bu yana 20 bin Rus askeri öldü

    Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen oyunu kullandı

    Bu adaletsiz düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz

    Demokrasi baharı için el ele

    'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

    Bursa'da tur otobüsü devrildi: Sürücü ile 2 öğrenci vefat etti, 44 yaralı var!

    Abluka altındaki Gazze'de 250 bin işsiz var

    Ukrayna: Bahmut'ta karşı taarruza geçtik

    Belçika'da işe bisikletle gidenler km başına 0,27 avro para alacak

    Suriye'de şehit olan polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

    İlk turda iş tamam

    Pakistan'daki su baskınlarında 5 kişi öldü

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Kazanınca şükür namazı kıldık

    Kazanıyoruz

    Kara kış değil, bahar diyoruz

    Yetti gari

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    14 Mayıs bir “Samba” girişimidir!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları
    Cevher İLHAN

    İftiralı seçim manipülasyonları
    Ali FERŞADOĞLU

    Mugalata bitti; hakikat meydana çıktı!
    Risale-i Nur'dan

    Demokratlar inşaallah istibdadı kaldıracaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Çok dikkat ediniz!
    Faruk ÇAKIR

    Diktatörlük İslama zarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayal ile hakikatin farkı
    Durmuş Ali İnci

    Sefahet ve israftan men
    Genel

    Demokrasi baharı için el ele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.