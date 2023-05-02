Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları

Geçen sene 17 Temmuz’da yapılan ve bizim de katıldığımız Bursa pikniği için 19 Temmuz’da çıkan yazımızda, pikniğin, her zamanki gibi samimi ve sıcak bir kaynaşma ve kucaklaşmaya, hasret gidermeye, verimli ve istifadeli sohbet ve müzakerelere vesile olduğunu ifade ederek şöyle demiştik:

“Üstadın ısrarla üzerinde durduğu müfritane irtibat manası bir kez daha yerini buldu.

“Özellikle içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte daha da önem kazanan bu mananın tahakkukuna duyduğumuz ihtiyaç ortada.

“Her yönüyle daha da zorlaşan şartlarda hizmetlerimizi herhangi bir kesinti ve zaafa uğratmadan, istikamet çizgisinde ve istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek ve geliştirebilmek için, safları daha da sıklaştırıp ittihad ve tesanüdümüzü tahkim etmemiz gerekiyor.

“Hem o zorlukları aşabilmek, hem de silik sözlerle devam ettirilen fitnekâr algı operasyonlarının tahripkâr izlerini silebilmek için.

“Üstad, dört elifi 1111 kuvvetine ulaştıran mana ve sırrı, ihlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûrâ ile yakalayabileceğimizi söylüyor.”

Geçen sene piknikte tezahür eden bu manalar, bu hafta sonu Ulu Cami’de okutulan Bediüzzaman Mevlidinde daha da pekişti.

Van dahil, birçok vilayetten ailecek gelen okurlarımız camide bir araya gelerek hasret giderdi, kucaklaştı. Malûm sebeplerle yıllardır yapılamayan Kocatepe Mevlidinin özlenen atmosferi Bursa’da doyasıya yaşandı.

Başlangıcı mevlide tevafuk eden kitap fuarına iştirakimiz de bu manalarla bütünleşti.

Fuarın ilk günleri olmasına ve son dönemde katıldığımız diğer fuarlarda da gözlediğimiz—ekonomik kriz ve genel ortam kaynaklı—durgunluğa rağmen Yeni Asya standında hatırı sayılır bir hareketlilik yaşandı.

Aralarında hâkim ve savcıların, kaymakamların, emniyet mensuplarının, öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bulunduğu çok sayıda süreç mağduru standımızı ziyaret etti.

Maruz bırakıldıkları hukuksuzlukları imtihan olarak görüp sabır, metanet, teslim ve tevekkülle göğüsleyen bu insanlar için Risale-i Nur’un ve Yeni Asya’nın nasıl bir nokta-i istinad teşkil ettiğini bir kez daha gördük.

Mevlid ve fuar organizasyonunda emeği geçenleri tebrik ve sıcak misafirperverlikleri için Bursalı okurlarımıza teşekkür ediyoruz.