Bursa’da verimli bir program

Geçen Cuma akşamı Yeni Asya Derneğinin düzenlediği “Meşrutiyet, hürriyet, adalet” semineri için Bursa’daydık. Fırtınalı ve dalgalı bir deniz yolculuğunun ardından İDO’nun Mudanya iskelesine indiğimizde, birden bastıran şiddetli bir yağışla karşılandık. Yine yağmur altında Cuma trafiğinin daha da yoğunlaştığı bir şehir içi seyahat sonrası, Ulu Cami yakınındaki dernek merkezine ulaştık.

Yoğun yağış ve trafiğe rağmen katılımın yüksek olduğu ve moderatörlüğünü Rifat Okyay’ın yaptığı seminerin başında Mehmet Can Dağ, portalımızda aylık olarak yayını devam eden ve yeni çıkacak önümüzdeki sayısıyla bir yılını tamamlayacak olan Fidanlık ekimiz ve gençlerin diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından, rahmetin coştuğu bir akşama tevafuk etmesinin fal-i hayır olmasını dileyerek başladığımız seminerde Üstadın Eski Said döneminde meşrutiyet için yaptığı tarifteki adalet, meşveret, kanunda inhisar-ı kuvvet kavramları; hürriyet-i şer’iyenin önemi; istibdadın zararları ve tahribatı; cumhuriyet ve demokrasi gibi kavramlar üzerinde durduk. Üstadın bu konularda 110 küsur yıl önce dile getirdiği tesbitlerin ve yaptığı izahların bugün de güncelliğini ve geçerliliğini koruduğunu, aktüel gündemden örnekler vererek ifade etmeye çalıştık.

Bu orijinal tesbit ve ölçülere ülkemizin de, İslam dünyasının da, bütün insanlığın da şiddetle ihtiyacı olduğunu vurguladık.

Yeni Asya’nın 55. yılına erişmek üzere olan yayın hayatı boyunca “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak bu fikirler çerçevesinde her dönemde adaleti, hukuku, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunduğunu, darbe ve müdahalelere karşı çıktığını, bundan dolayı özellikle 12 Eylül, 28 Şubat ve son olarak 15-20 Temmuz süreçlerinde ağır bedeller ödediğini, ama inandığı prensiplerden hiç taviz vermeden yoluna devam ettiğini söyledik.

Seminere katılanlar arasında, yoğun ilgi gösteren kadim okurlarımızın yanı sıra çok sayıda süreç mağduru da vardı. Sualler sordular, teşekkür ve dualarını ilettiler. AİHM’in Yalçınkaya kararının ve sonrasında mahkemelerce verilmeye başlanan beraat kararlarının, sönmeye yüz tutan ümitleri ciddi şekilde canlandırdığını orada da müşahede ettik. Ama bu müsbet havanın halen içeride tutulmaya devam eden insanlara henüz yansımadığını söylediler.

Canlı ve dinamik bir soru-cevap faslının ardından kitaplarımızı imzalayarak tamamladığımız programı organize eden ve bize her zamanki misafirperverlikleriyle bir kez daha kucak açan Bursalı okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

* Pençe-Kilit şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

