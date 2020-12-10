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10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bütçe ve demokrasi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Aralık 2020, Perşembe
Saray iktidarının beğenmeyip, dahası bütün olumsuzlukların sorumlusu gösterdiği parlamenter sistemin yürürlükte olduğu yıllarda Mecliste yapılan bütçe görüşmelerini hatırlayanların sayısı hiç de az olmasa gerek.

O dönemlerdeki bütçe maratonları, bugün çok uzağına sürüklendiğimiz gerçek bir demokratik hesaplaşmaya vesile oluyordu.

Bilhassa merhum Demirel’in gerek iktidardayken, gerekse muhalefette olduğu zamanlarda devletin resmî rakamları üzerinden çizdiği tabloların unutulması mümkün mü?

İktidardaysa Türkiye’yi büyük hedeflere taşıyacak sembollere dönüşen o rakamlar, muhalefette ise halkın günlük hayatından çarpıcı anekdotlarla desteklenen etkili iktidar eleştirilerinin vurucu gücü haline geliyordu.

Keza bütçe konuşmalarında verilen siyasî mesajlar, ülkenin siyasî iklim ve gidişatını şekillendirecek bir kuvvet ve tesire sahipti.

Aynı şekilde o konuşmalar, geçerliliğini hiç kaybetmeyecek hukuk uyarıları için de vesile kılınıyordu. 1987’de yapılan konuşmadaki “KHK’lar âcil ekonomik konularla sınırlı olarak ve süresi içinde Meclisin tasdiki kayıt ve şartıyla çıkarılır. Temel hak ve hürriyetler, kişi hakları KHK’larla tanzim edilemez” mesajları bunun en çok bilinen örneklerinden biri.

Son dönemde sosyal medyada yoğun şekilde dolaşan bu mesajlar hukuk ve adalet alanındaki “demokrat farkı”nı ve mevcut iktidarın bu duyarlılıktan ne kadar uzaklara savrulduğunu gözler önüne seren örnekler.

Oysa şimdi tek adam rejiminin gasp ve berhava ettiği demokratik haklardan ve Meclisin en önemli varlık sebeplerinden biri olan bütçe hakkının ne hale getirildiği ortada.

Bütçenin asıl sahibi ve sorumlusu olan zat görüşmeler sırasında Meclise gelmeye “tenezzül” etmeyip yine memurunu gönderiyor.

Böylece hiçbir soruya muhatap olmuyor.

Ama başka zemin ve platformlarda muhalefet için ağzına geleni söylüyor. Üstelik “birliğin simgesi” olması gereken bir makamda.

Gerçi bir cihette iyi de oluyor. Millet yeni sistemin nelere yol açtığını daha iyi görüyor.

Bu noktada muhalefete düşen, son bütçe görüşmelerindeki göz dolduran ve takdire şayan performansını devam ettirip daha da geliştirerek millete güven ve ümit vermek.

Özellikle de adres arayan kararsızlara...

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