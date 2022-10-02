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2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

“Bütün zerrelerinle duaya amin dersen...”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Ekim 2022, Pazar
Öteye sevkiyat devam ederken, terhis belgesini alıp göçenler kervanına, Mersin-Anamur-Bozyazı Temsilcimiz Ahmet Yıldırım’ın babası Hüseyin Yıldırım da katıldı.

Ve torunlarından, Ahmet Beyin kızı Sümeyye Hanım, dedesi için şunları yazdı:

“Dede, vazifen bitti, sen bize üzül bu dünyanın meşakkatine devam edeceğimiz için.

“İlk dua bahsini senden dinledikten sonra duaya bakışım değişmişti. Vefat ettiğin günden beri herkese anlattım.

“Yayla evinin balkonunda kitap okuyormuş. Yanına gittim. 18-19 yaşlarındayım. 

‘Selamün aleyküm dede‘ dedim. ‘Aleyküm selam kızım, az bir bölümüm var’ dedi.

“Akşam namazını kılmıştık. Oturdum.

‘Kalan bölümü oku, ben dinleyeyim’ dedi.

“Risale-i Nur’dan o kısmı okurken bir cümleye denk geldik. Dua ile ilgili bir bölümdü.

“Şöyle yıldızlara doğru baktı. Yaylanın manzarası zaten çok güzeldir. Dedi ki:

‘Vücudundaki bütün zerreler titrer ve duaya amin derse Rabbim anında kabul eder.’

“O dersten çok etkilendim.

“Kitabı okuduk, yemek yedik, yatsı ezanı okundu. Ben eve geçtim. Namazı kıldım.

“Arkasından, derste okuyup dinlediklerimle birlikte, zerrelerimde hissettiğim aminlerle dua ettim ve duam kabul oldu...

“Bu aile içinde epeyce konuşuldu.

“Dedem her zaman okurdu. Öyle derin bir ilmi vardı ki, hayran kalırdınız.

“Bunun yanında hal, tavır ve nezaketi çok başkaydı. ‘Nefsini ıslah ve terbiye etmeyen, başkasını terbiye edemez’ düsturu onun hayatına öylesine oturmuştu ki...

“Rabbimiz rahmetiyle muamele etsin.

“Geçmiş geleceği şekillendiriyor.

“Babaların babalarından aldığı manevî terbiye çocuklarına da sirayet etti.

“Geçmişimiz için ve İslamla müşerref olduğumuz için elhamdülillah.

“Bütün hayırlar için eşşükrülillah.

“Allah geçmişlerimize rahmet eylesin.”

Bu güzel manaların sadece aile efradı arasında kalmasına gönlümüz razı olmadı ve okuyucularımızla da paylaşalım dedik.

Allah Hüseyin Amcaya ve ardından Diyarbakır’da vefat eden Şengün ailesinin büyüğü Mehmet Ali Beye rahmet eylesin, Cennetinde buluştursun. Ailelerinin başı sağ olsun.

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