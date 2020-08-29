Büyük ve güçlü Türkiye için

Daha öncesinde bazı “milliyetçi”lerle bir kısım solcuları ulusalcı Kemalizm ortak paydasında buluşturan Kızılelma koalisyonu, 15-20 Temmuz sonrasında beklenmedik bir şekilde AKP’yi içine katarak devam ediyor.

Malazgirt zaferinin yıldönümünü bile Kızılelma söylemlerine konu ederek sürdürülen bu koalisyonun ortakları, hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu söylüyorlar.

Büyük Türkiye öteden beri farklı siyasî aktörler tarafından da seslendirilen bir hedef.

Ve milletini ve ülkesini seven herkesin benimseyip sahip çıkacağı bir hedef ve ideal.

Ama bu hedefi telâffuz ederken, içinin nasıl doldurulduğu, tahakkuk şartlarının neler olduğu ve bunlara kimlerin hangi anlamları yüklediği gibi konular netleşip üzerinde ortak bir görüşe varılmalı ve mutabakat sağlanmalı ki, herkes onun için seferber olsun.

Aslında bunun yolu akıl ve bilimin inanç değerlerimizi ve tarihî tecrübeleri çağın gelişmeleriyle harmanlayarak ortaya koyduğu birikimle gayet net bir şekilde tayin edilmiş.

Birinci şart toplumun tümü tarafından benimsenip tasvip edilen ve işleyişine güvenilen bir yönetim şekli; idarecilerin halkın hür iradesiyle seçilip değiştirilebildiği ve denetlenebildiği güçlü ve sağlam bir demokrasi.

Bu demokrasinin en önemli dayanakları:

Hür toplum, hür Meclis, hür yargı, hür basın, hür STK, hür üniversite, hür sokak, hür meydan... Yasama, yürütme ve yargının kendi kurallarıyla işlediği bir kuvvetler ayrılığı...

Yönetenlerin icraatının, yönetilenlerce her aşamada takip ve murakabe edilebildiği denetime açık, alabildiğine şeffaf bir idarî işleyiş...

Siyasî görüş farklarının “daha iyi hizmet” hedefinde eriyip, dayatma, ayrıştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma, kamplaştırma sebebi haline getirilmediği bir yönetim anlayışı...

Muhalefeti düşman değil, demokratik iktidar alternatifi olarak gören bir yaklaşım...

Yargıyı konjonktürel siyasî müdahalelerle baskı altına almaktan özenle kaçınıp, gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız mahkemelerin hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan münhasıran adaleti tecellî ettirme hedefiyle çalışabilmelerine imkân verecek bir duyarlılık...

Devam edebiliriz, ama bu kadarı yeter diyelim ve soralım: Halihazırda her vesileyle büyük ve güçlü Türkiye hedefinden dem vuranlar bu prensiplerin neresinde duruyorlar?

