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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Cadı avının ceremesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Aralık 2022, Cumartesi
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ömer Keskinsoy’un Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesindeki seminerinden bazı önemli anekdotları burada da kayda geçirelim:

15 Temmuz’da yaşça çocuk olanlara anasından babasından dolayı nasıl bedel ödetirsiniz? Bu, suçun şahsîliği ilkesine aykırı. Çocuğu x dershanesine ya da bir okula gönderiyorsunuz ki devlet nezdinde o zamanlar bunlar çok da teveccüh görüyor, hatta destekleniyor. Ama sonra devletin bile vâkıf olamadığı bir işten dolayı kendisine fatura kesiliyor. Böyle birşey olabilir mi?  Bir de bu bir düşüncedir, fikirdir, sevgidir. Fiiliyata dökülmediği sürece, bir yaptırımı nasıl olabilir? 

OHAL KHK’larıyla düzenleme yapılmasına hiç gerek olmadığını düşünenlerdenim. TCK 220’de silahlı örgüt suçu zaten var, bu devlete kastedenler için her zaman uygulanabilir. Fakat bir düşünce zemini oluşturunca ve insanlara kabul ettirince cadı avına çıkıldı. “Kurt dumanlı havayı sever” havası estirildi. 

İstanbul’un eski valisi ve emniyet müdürü hakkındaki beraat kararını duydunuz. Ama o sürede bu insanların suçluluk psikolojisi altında yıpratılmasını nasıl karşılayacağız? Tamam beraat ettiler, zaten olması gereken birşeydi. Böyle bir süreç sonunda beraat etmek kişiyi mutlu etmez. Kişiler o süreçte yıpranmıştır. Bu insanların manevî olarak çöküşünü devlet ve toplum nasıl telafi edecek? Bu öyle tazminatla filan da olmaz. O zaman bu tür işlerde en baştan ince eleyip sık dokumak, herkesi potansiyel suçlu, düşünceyi suç olarak görmemek lazımdı. AİHM içtihatlarını ve taraf olduğumuz insan haklarıyla ilgili sözleşmeleri tamamen bir kenara bırakan uygulamalar oldu. Bir insanı düşüncesinin tehlikeli olabileceğinden dolayı savcıya, kolluğa çağırmak, iddianame sürecine götürmek, yargılamaya kalkmak, bırakın hukuk devletini, kabile devletlerinde bile mümkün değildir. 

Başta analiz yaparak, dinleyerek, savunması alınarak müeyyideler uygulanmış olsaydı daha isabetli olurdu. Böylece yargının iş yükü de boşuna artmazdı. Ki, ben ilerleyen yıllarda bunun ceremesinin çok daha ciddi şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. 12 Eylül döneminde KHK ile atılanların sonradan devlete alınması, devletin onlara tonlarca tazminat ödemesi herkesçe bilinir...

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