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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

“Çare Bediüzzaman modeli”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Şubat 2022, Salı
CEVDET SAİD’İN ARDINDAN

Haftasonu vefat eden Çerkes asıllı Suriyeli âlim Cevdet Said, şehit Said Ramazan el Butî gibi Bediüzzaman’ı ve hizmet metodunu çok iyi anlayan isimlerdendi.

Yeni Asya arşivindeki sözlerinden örnekler:

* Ben Kur’an’ın yanındayım. Başından beri rejimin muhalifiyim, bu bilinen bir gerçek. Baba Hâfız Esad döneminde hapsedildim. Tanklarla camilere, mescitlere girdiklerinde rejimi tenkit eden beyanatlar vermiştim. Bunun için beni 1965’te hapsetmişlerdi.

* İnsanların işkenceyle öldürülmesine, kurşuna dizilmesine karşı “nefsi müdafaa” perdesinde aynı yöntemle savaşmak çare değil; barış getirmez; aksine iç çatışma ve kardeş kavgasını daha da alevlendirir ve azdırır. 

* Önemli olan demokratik sistemin getirilmesi ve hürriyetlerin temini. Demokratik süreç geldiğinde, hak ve hürriyetler sağlandığında zalimler zaten gitmiş olacak. Silahla silahı terk ettiremezsiniz zalimlere.

* İnsanın düşüncesini silahla değiştiremezsiniz ve silahla düzeni de kuramazsınız. 

* Müslüman toplumda bir çöküş var, ancak Türkiye örneğinde olduğu gibi demokrasiye geçişi oranında meyvesi ve getirisi olur. Türkiye’de demokrasi yoktu. Demokratik sürecin gelişimine katkıda bulunan Menderes idam edildi. Ve askerî darbeler ülkeyi geri bıraktı.

* Batı kendi içinde demokrasiyi yerleştirdi. Bizde ise bir diktatör ölünce hemen yerine başka bir diktatör geçiyor. Bütün problemlerimizi Batıya yıkmakla kurtulamayız. İslam dünyası aklını çalıştırıp kendini geliştirmeli.

* Avrupa’da birçok yıkımlar oldu, bütün başşehirleri yıkıldı, zalimler Avrupa’yı parçaladılar, ama Avrupalılar farklılıklarını bırakıp ittifak kurabildiler. Bu ittifak insanın bu manada nasıl ileri fikirler geliştirip demokratik yönetim sistemleri kurabileceğini öğretti.

* Günümüzde yaklaşık 23 Arap ülkesi henüz kavmiyet aşamasını aşıp da AB gibi bir ‘ittifak’ safhasına gelmiş değiller. ‘Arap aklı’ deniyor, hani nerede? İslam aklı nerede?

* Dünya kan akıtmaktan, fesat ve fitneden kurtulup daha güzel barışçı yönetim sistemlerine ulaşacak. Biz görmesek de çocuklarımız görecek. Bu Kur’an’ın gösterdiği yoldur.

* Türkiye’de demokrasi mücadelesinin ilerlemesinde Said Nursî’nin fikirleriyle yetişenlerin payı büyük. İslam dünyası ve insanlık sulh, selâmet ve medeniyete onun ortaya koyduğu Kur′anî metodla ulaşacak. (28-29.12.12)

Allah rahmet eylesin ve Cennetinde buluştursun. Ailesinin ve Suriye’nin başı sağ olsun. 

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