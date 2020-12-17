Çare seçim ve doğru alternatif

OHAL düzeninin gölgesinde kurulup yine o düzenin sağladığı antidemokratik ve adaletsiz imkânlarla bugünlere gelen Saray iktidarı, herşey gibi kendisine bağladığı medya üzerinden yürüttüğü tek taraflı propagandaların halk üzerindeki hipnotize etkisi azaldıkça ve toplum olup bitenleri sorgulamaya başladıkça, dayandığı zeminin sür’atle kaydığını görüyor ve bunun telâşını yine muhalefete hücum ederek örtmeye çalışıyor.

Ama geçen yıl İstanbul ve Ankara’yı kaybettiren dip dalga büyüyerek devam ediyor.

Son dönemde yapılan ve iktidar blokunca gizlenen anketlerin büyük çoğunluğu, kendisine “cumhur” adını veren dayatma ittifakına cumhur desteğinin hızla düştüğünü gösteriyor. İktidar ve ortaklarının mütemadiyen muhalefete hücum etmelerinin ve muhalefet içinde çatlak oluşturmaya çalışmalarının gerisinde yatan en önemli sebep bu durum.

Ancak iktidar kendi içinde de kan kaybetmeye devam ediyor. Tek adam rejimine geçildikten bu yana ekonomi politikalarının emanet edildiği Hazine ve Maliye Bakanının istifası ve Merkez Bankası Başkanlarının habire değiştirilmesi, bunun son göstergeleri.

TÜİK’in, bu kuruma evvelce başkanlık yapmış isimler tarafından dahi “Artık güvenilmez” bulunan verilerine dayalı pembe tablolar soldu; enflasyon ve işsizlik rakamları almış başını gidiyor. Bu sıkıntılı ortamda bile devletin ve hele Sarayın masrafları artmaya devam edince bütçe açığı kapanmak şöyle dursun; habire büyüyor. Merhum Demirel “Delik büyük, yama küçük” derdi. Şu anki iktidar o küçük yamayı dahi bulamaz halde.

İlhan Kesici’nin bu tablo için söyledikleri:

“Topladığımız vergi 220 milyar lira. Faiz borcuna ödediğimiz 180 milyar lira. Dış borcu dış borç alarak döndürüyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Dış borcun faizini bile ödeyebilmek için yeniden borçlanma yapıyorlar. Kurun yükselme nedeni bu. Bütçenin faizi 180 milyar lira, Merkez Bankası rezervi -47 milyar dolar. Bu ülkeyi götürür, duvara toslatır...”

Öncesinde başlayıp 15-20 Temmuz sürecinde pik yapan ve hâlâ süren hukuksuzluklar adalet meselesini iktidar için “Aşil’in topuğu” haline getirmişti; bu durumun ekonomideki yansımaları da bu tabloyu gösteriyor.

Çare: Demokrasi, seçim, doğru alternatif.

Ve doğru tercih...