Dünya durdukça devam edecek olan Nur hizmetinde istihdam edilme nimet ve şerefine mazhar kılınan bahtiyarların, bu nimetin büyüklüğü ile mütenasip zorlu imtihanlarla karşı karşıya oldukları ve olacakları da bir vâkıa. Çünkü “Cennet ucuz değil.”

Risale-i Nur’a, özellikle de lâhikalara baktığımızda hem bu imtihanlara ilişkin ikazların, hem de bunları aşmak için uymamız gerekli prensiplerin vurgulandığını görüyoruz.

İşte onların birkaçı şu cümlede:

“Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet, itidal-i dem (soğukkanlılık) ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.”

Risale-i Nur’un yayılıp manevî fütuhatını devam ettirdiği süreçlerde, buna engel olmak için her zaman birtakım planlar hazırlanıp devreye sokularak, o fütuhatı durdurma amaçlı tecavüzler olabilir. Bu saldırılardan etkilenen bazı Nur Talebelerinin hizmetteki şevk ve heyecanları etkilenip zarar görebilir.

Bunu önlemenin tek çaresi, şahs-ı manevî ile beraber “çelik gibi bir metanet” göstermek; ne olursa olsun yerinde sabit durmak; hakta sebat ederek her hal ve şartta hizmete devam kararlılığını muhafaza edip güçlendirmek.

Bir başka mektupta “hadsiz bir metanet” ifadesi ile altı çizilerek vurgulanan bu prensibi tatbik etmeyi başaranlar, her ne kadar sayıca az dahi olsalar, “manen bir ordu kıymet ve kuvveti”ni kazanarak, diğerlerinin de moralini ve kuvve-i maneviyesini takviye eden son derece muhkem bir istinadgâh olabiliyorlar.

Uhud Savaşında Ayneyn okçularının Hz. Peygamberin (asm) kesin talimatına uymayıp yerlerini terk etmeleri üzerine başlayan “bozgun”un en kritik aşamasında Hz. Peygamberin (asm) etrafında kenetlenerek, savaşın Müslümanlar için tam bir hezimete dönüşmesini engelleyen 13 Sahabenin duruşu, bunun tarihimizdeki en çarpıcı örneklerinden biri.

En zor ve çetin zamanlarda Üstadla birlikte yekvücut olup çok ağır ve şiddetli hücumlara göğüs gererek hizmetin temelini atan saff-ı evvel Nur Talebelerinin tavrı da, o duruşun dehşetli ahirzaman ortamındaki izdüşümü.

Hayatın her alanında müthiş fitnelerin kol gezmeye, manevî fırtına ve kasırgaların ortalığı kasıp kavurmaya devam ettiği bir ortamda savrulmadan sağlam durabilmek ancak “çelik gibi bir metanet”le mümkün.