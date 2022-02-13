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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Cemaatler için en tehlikeli tuzaklar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Şubat 2022, Pazar
Büyük İstanbul Gazetesi’nde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata yine “cemaat” bahisleriyle devam ediyoruz:

- Bir röportajınızda siyaset ve ticareti cemaatler için en tehlikeli tuzaklar olarak değerlendirmişsiniz; bunu açabilir misiniz? Bu tuzağın öyküsünü anlatabilir misiniz?

- Cemaat mensupları şahsen siyaset de yapabilir, ticaret de. Tabiî donanımları ve kabiliyetleri ölçüsünde. Ancak cemaat mensubiyetinin getirdiği güzel hasletleri kaybetmemek kaydıyla. Çünkü siyaset mayınlı bir alan. Cemaat mensubu bir birey ticaret de yapabilir. Ancak hizmetlerimizi daha iyi finanse edelim, daha geniş imkânlara ulaşalım ya da daha güçlü bir konumda olalım şeklinde başlayıp daha sonra önü alınamayan bir ihtirasla ticarette sektörleşmek, holdingleşmek ve her alanda faaliyet gösterir konuma gelmek şeklinde olmamalıdır. Bu noktaya dönünce, iş hele cemaat adına yapılınca araçlar amaç haline dönüşür.

- Bir de “himmet meselesi” var; ölçülü veya ölçüsüz himmet nedir? Nasıl anlaşılmalı? İşin gerçek tanımı nedir?

Son dönemlerin belki de en çok konuşulan, takibatlara konu edilen konularından biridir bu. Hatta mahkûmiyetlere ve yargılamalara da zemin oluşturmuştur. Zübeyir Ağabeyin bir ifadesini şöyle aktarabiliriz; “Para veren emir de verir.” Dışarıdan alınan destek, alanı bağımlı hale getirir. Bizim yaptığımız iş maddî işlerin çok ötesindedir.

- FETÖ?

Perinçek “bu kavramı biz icat ettik, devlet de kabul etti. Yargıtay kararlarına iliştiren de biziz” diyor. Bu bile aslında meseleyi yeterli bir şekilde izah etmeye yetiyor. Bir cemaati, o cemaatin önderini eleştirebilirsiniz, yanlışları da olabilir. Ama terör, teröristlik ithamı bambaşka bir alan ve çok ağır bir ithamdır. 

- Siyasal İslam?

Burada İslam kelimesi geçtiği için İslama duyulan hassasiyeti en başından zedeliyor. Dinin siyasete alet edilmesi, siyasî maksatlarla kullanılması, iktidara gelmek ve iktidarı muhafaza etmek için dinî değerlerin kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Bediüzzaman bunu cinayet olarak vasıflandırıyor. Yani din, iman hakikatleri; kâinatın da üzerindedir. Siyaset cereyanlarına alet edilemez.

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