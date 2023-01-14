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14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Cemaatler ve devrim kanunları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Ocak 2023, Cumartesi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Fatih Altaylı’ya cemaatler, tarikatlar ve devrim kanunları ile ilgili olarak söyledikleri Kemalist devrim muhafızlarını öfkelendirirken, kadim tartışmayı yine tazeledi.

“İnancı doğrultusunda örgütlenebilme özgürlüğü insan hakkı. Ama resmen yapabilmeliler. İbadethanelerini açabilsinler” derken, herhalde cemevlerini kast ediyor.

Bu noktada en önemli engelin anayasa korumasındaki devrim kanunlarından tekke ve zaviyeleri kapatan kanun olduğu malûm.

“O kanunlar gerçekten yasaklayabilmiş mi?” diye soran Babacan bu konuda “Devrim kanunlarının o gün için bir mantığı var, anlıyorum. Ama bugünün şartlarına göre tekrar bakmamız gerekiyor” ifadesini kullanıyor.

Burası doğru. O kanun lağvedilmeli. 

Babacan “Yeraltına inince devletin denetleme imkânı kalmıyor. Biz şeffaf olsun, açık olsun diyoruz. Vakıflar’a bağlansınlar. Açık olsun, işlerini kurallarına uygun yapsınlar. Devlet denetlesin” de diyor ki, işin o cihetinin ayrıca iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Bu hususta defaatle vurguladığımız gibi, kendisi denetime kapalı olan antidemokratik ve hukuk dışı bir devlet yapılanmasında böyle birşey çok büyük sıkıntılar doğurur.

Babacan’ın “Diyanet’in iç yapılanmasının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar ‘Hükümetin propagandasını dinlemek istemiyorum’ diye Cuma namazına gitmiyor. Bunun vebalini düşünebiliyor musunuz?” sözleri bir yönüyle işin bu cihetine bakıyor.

Babacan dinî grupların ticarî faaliyetler, ekonomik gereklilikler sebebiyle tüzel kişiliğe ihtiyaç duyduklarını, dernek kurduklarını söylüyor. Aslında dernek ve vakıf kurma konusunda geneldeki antidemokratik kısıtlamalar dışında dinî gruplara özel bir sıkıntı yok. İsteyen dernek de kuruyor, vakıf da.

Denetlenmelerinde de problem yok.

Burada hep ifade ettiğimiz gibi bir ayrım yapılması lâzım: Cemaat mensupları dernek ve vakıf gibi tüzel kişilikler kurabilirler, ama manevî oluşumlar olarak cemaatler tüzel kişilik olarak görülemez ve dernek-vakıflar gibi mevzuat kalıplarına hapsedilemezler.

Hem iç işleyişlerinde, hem dış ilişkilerindeki denetimleri ise sağlam bir meşveret sistemine dayalı heyetler vasıtasıyla yapılmalı.

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