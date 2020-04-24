"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Cemaatsiz Ramazan, coşkusuz 100. yıl

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Nisan 2020, Cuma
Meclisin 100. kuruluş yıl dönümü Ramazan arefesine tevafuk etti. Ama ikisine de korona salgınından kaynaklanan tedirginliğin ve virüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların gölgesi düştü.

Ramazan’ın hayatımıza farklı renk ve boyutlar kazandıran “ritüel”leri bu sene yok.

Cemaatle teravih yok. İlk günü Cuma, ama Cuma namazı yok. Toplu iftar davetleri yok.

Kâbe’de, Mescid-i Nebevî’de, dünyadaki şubeleri olan cami ve mescitlerde cemaat yok.

Bütün mabedler boş ve mahzun.

İftar sofraları ailelerle sınırlı ve hüzünlü.

Bu ortamda, korona sebebiyle bir buçuk ay tatile girmiş olan Meclis de ıssız ve suskun.

100. yıl böyle mi kutlanmalıydı?!

Bütün bu olup bitenlere kader boyutuyla baktığımızda çıkaracağımız çok dersler var.

Camilerin Cuma’sız ve cemaatsiz hale gelmesinde, mabedlere siyasetin ve cemaatin içine fitnelerin sokulması, ibadetin ruhu ve özü olan ihlâsın kaybedilmesi gibi sebeplerin rolünü artık görmemiz gerekmiyor mu?

Toplu iftarlar yapamaz hale gelmemiz, bu iftarların son dönemde gösteriş ve israf aracı haline getirilmesine de bir ceza olamaz mı?

100. yılın Ramazan öncesi bir kez daha resmî ideoloji propagandası için kullanılmasına kaderin müsaade etmemesi boyutu da var.

Meclisin bu duruma düşmesi, varlık sebebi olan manalardan uzaklaştırılıp işlevsizleştirilmesinin çok ibretli bir neticesi değil mi?

Keşke bu ibretler görülüp ders çıkarılarak, kadere fetva verdiren hatalardan vazgeçilse.

Esasen hem Ramazan, hem Meclisin 100. yılı ve ikisinin aynı güne tevafuku, iç barışı temin ve tahkim edip toplumsal bir kucaklaşmayı sağlamak için mükemmel bir fırsattı.

Meselâ infaz indirimi yasası böyle bir yaklaşımla hazırlanmış olsaydı, bu fırsatın çok iyi değerlendirildiğinin bir örneği olabilirdi.

Ne yazık ki, bu yönde yapılan bütün çağrılara rağmen değerlendirilemeyip harcandı.

Bu çağrıyı dillendirenlerden Ahmet Taşgetiren “Eğer bu ülkede devlet aklı diye birşey varsa böyle yapar, yapmalı” diye yazmıştı.

Sağlıklı bir demokrasi olsa ve başta Meclis, kurumlar ona göre çalışabilseydi o akıl zaten devreye girecek ve doğru olanı yaptıracaktı.

Sağduyu ve vicdan eksenli bir dayanışma ile o ortak aklı işletmek artık toplumun işi.

Okunma Sayısı: 3151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Müslüm

    24.4.2020 21:26:56

    üstad ne diyo hakimin savcı olduğu konumda kimi kime karşı savunacaksın. ne diyelim allah var gam yok... ahiret var hesap var...

  • Cemal

    24.4.2020 09:06:18

    "Kadere fetva verdiren hatalardan" vazgeçildiğine dair emareler görülüyor mu? Bence hayır o zaman daha büyük sıkıntılar yakın bir zamanda insanlığın kapısına geliverir; göreceğiz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa’nın ünlü kulüpleri Ramazan ayını unutmadı

Mescid-i Aksa İmamı: İsrail, salgın bahanesiyle işgalini genişletmeye çalışıyor

Türkiye'de 'evde kal' çağrısı karşılık buldu

'Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor'

Pakistan'da ilk teravih namazı tedbirler eşliğinde kılındı

Şehit MİT mensubuna ilişkin soruşturma tamamlandı

Bugünkü iyileşen sayısı, bugünkü vaka sayısını geçti

Gıda için tedbir alınmalı

Türkiye'den Trump'a 1915 olayları tepkisi

Avrupa ülkelerinde tedbirler gevşemeye devam ediyor

Korona ortamında ‘meydan okuma’

Sonbaharda ikinci salgın tehlikesi

Virüsten sonra açlık tehlikesi

Pes dedirtiyorsunuz

Hint Müslümanlar için buruk Ramazan...

ABD'de ölü sayısı 50 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı'dan Ramazan tedbirleri açıklaması

Yurtlardan 32 bin 763 kişi tahliye edildi

Müslümanları daha iyi anlamak için oruç tutacak

En Çok Okunanlar

Şükrü BULUT

Camiler hemen açılmalı...
Ahmet BATTAL

Adalet Bakanına açık mektup
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Cemaatsiz Ramazan, coşkusuz 100. yıl
M. Latif SALİHOĞLU

Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (2)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Ruh u canımla Ramazanınızı tebrik ederim
Süleyman KÖSMENE

Ramazan’a girerken
Faruk ÇAKIR

Korona günleri için tavsiye
Şemseddin ÇAKIR

Hak daima galiptir
Genel

İnsan haklarını virüse kurban etmeyin

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.