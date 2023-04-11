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11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Çeteler dirense de demokrasi kazanacak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Nisan 2023, Salı
Vefatının 2. yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz Kutlular Ağabeyin beyanlarını gözden geçirmeye devam edelim:

“Bugün Türkiye’nin bir numaralı problemi demokratikleşememedir. Biz hiçbir zaman demokratikleşmeden ümidimizi kesmedik. Ama bunun gerçekleşebilmesi için, toplumun bu değerlere sahip çıkması lâzım. 

“İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Demokrasinin insanlık için, Türkiye için faydalı olacağı anlaşıldı. İnsanlık kervanı içerisinde izzetli, şerefli ve itibarlı bir üye olarak yaşamanın çok güzel birşey olacağı ve bütün ekonomik meselelerin de demokratik sistem içinde çözülebileceği anlaşıldı.

“Dolayısıyla ben ümitliyim. Demokrasiyi isteyenler çoğaldı. Sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, dindarlar da dahil olmak üzere, bu yolda ilerleniyor. Hâkim güçler direniyor, ama onlar azınlıkta. Ve bu yoldaki ilerlemeler durmaz. Bence yine millî bir mutabakatla ve milletin hür iradesiyle bu gerçekleşir.”

“Millî mutabakatla, hür vicdanla Avrupa standartlarında demokratikleşmemiz lâzım. Türkiye buna lâyıktır. Bu medenî insanlık kervanına, bu topluluğa biz de yüzümüz ak, alnımız dik girmek ve Türkiye’de insan haklarının kâmil manada işlediğini, tam bir hukuk devleti olduğunu görmek ve bunun lezzetini, bunun hazzını iyice tatmak istiyoruz.”

“Demokraside millî iradenin hâkimiyeti var. Devlet, millet için var. Öbür tarafta çeteler hâkim. Onlar hâkimiyetini elinden kaçırmak istemeyecektir. Ama bu mesut günün kısa zamanda geleceğine inanıyorum. İnşaallah o günleri görmek bize de nasip olur.”

***

1999-Ekim’inde, 17 Ağustos depremine “İlahî ikaz” dediği için gözaltına alınıp 24 saat sonra bırakıldığında söylediklerinden:

“Herkes affı bekliyor. Affın daha geniş kitleleri içine alacak şekilde kapsamının uygun bir şekilde geniş tutulması daha iyi olacaktır. Çünkü beklenti içerisindeler, fevkalâde büyük bir sıkıntı var. Ümit ederim ki, Meclisimiz burada hür iradesini kullansın. Ben şu yanlışı da tasvip etmiyorum. Aslında devletin, milletin fertlerine işlenen suçları affetmeye hakkı olmaması lâzım. Halbuki onları affediyor, devlete karşı olan suçları affetmiyor. Devlet kendisine yapılan suçları affetsin.”

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