"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Çetelerle mücadele ediliyor mu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Eylül 2023, Cumartesi
24 yazarı Tolga Şardan’ın, Artı Gerçek’te İrfan Aktan’a verdiği mülakattaki tesbitlerini bugün sonuçlandıralım:

Siyasetçiler arkalarında kitleler olduğu müddetçe varlar. Bu iş de belli bir paraya dayanıyor. Belki seçim dönemlerinde partiler siyasetçilerine destek veriyor, ama onun dışındaki dönemlerde, dört-beş yıl boyunca siyasetçi, seçmenini sırtında taşımak zorunda. Eğer kendisinin bunu yapacak ekonomik kaynağı yoksa, bu suç gruplarından destek alıyor.

İhale bağlıyor, bu gruplara katkı sağlıyor. Bazen de bu gruplar üzerinden siyasetçiler korku salıyor. Taşrada insanlar böyle şeylerden ürker ve bağlılık göstermek zorunda kalır.

Soğuk Savaş döneminden itibaren Türkiye’deki bazı siyasetçilerin, yöneticilerin bu tür suç örgütleriyle bağlantıları oldu. Bu tür insanlar geçmişte olduğu gibi bugün de var, muhtemelen yarın da olacak. Toplumun rahat nefes alabilmesi, bunların marjinalize olması için mücadele etmekle mümkün olur.

Uzun yıllardır bu işi takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum: Devletin organize suç örgütleriyle mücadelede dünden bugüne kadar sağlıklı bir politika izlediğini söyleyemem.

Görünürde mücadele yapıldı. Çok sık “kökünü kurutma operasyonları” adı altında İçişleri Bakanlığının Emniyet Narkotik Dairesiyle belli illerde torbacılara karşı yaptığı çalışmalar oldu. Fakat bu operasyonlar beklendiği gibi nihayetlenmedi. Aksi halde, yani saha temizlenmiş olsaydı şimdilerde büyük operasyonlara gerek duyulmazdı.

İçişleri Bakanlığı herhangi bir bakanlık değil. Bir kere kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren üç büyük üniformalı teşkilata, yani Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik’e hükmeder. Bu da hiyerarşik olarak örgütlenmiş, helikopterden İHA’lara, SİHA’lara kadar ciddi bir silahlı güce sahip yaklaşık 800 bin personel demektir. Ayrıca ülkenin yabancılara ilişkin politikalarını üreten Göç İdaresi gibi devasa bütçeli bir kurum da bu bünyenin içinde. Diğer kamu kurumlarına göre çok daha güçlü, ihaleleri kendisi yapabilecek düzeyde geniş bütçeye sahip AFAD gibi bir kurum da İçişleri Bakanlığının bünyesinde. Jandarma istihbaratı, Emniyet istihbaratı da burada. Sivil kuvvetlerle de 81 il ve 920 civarındaki ilçeyi tek telefonla yönetebiliyorsunuz. Sırf bu bile başlı başına büyük bir güçtür.

Adalet Bakanı açıkladı; Türkiye’yi gri listeden çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde kara para aklamayla mücadele için özel büro kurularak savcılar görevlendirilecek. Bu önemli bir hamle. Ama aslolan siyasî idarenin bir irade gösterip göstermeyeceği. Avrupa Birliğiyle yeniden bir iletişim kurulacaksa bu alanda bazı tedbirleri almak gerekir. ABD ve Avrupa dâhil dünyanın hiçbir ülkesinde yasadışı suç örgütlerini, buradan elde edilen geliri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama devletler istikrarlı mücadeleyle bunları marjinalize edebilir, kontrol altında tutabilir. 

* Trabzon Nur hizmetinin emektarlarından, yılların İttihad ve Yeni Asya gönüllüsü, ilk İstanbul mezunlarından, inşaat mühendisi Şefik Peker'in vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü

    Dijital göçebeler artıyor

    Silahlı şiddetin çoğu ruhsatsızlarla

    Milyonluk botanik park harman alanı oldu

    Yüzde 70 olacak

    Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı

    Selman: Anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

    Faiz ödemeleri ne olacak?

    Tarlada maliyet artışı gıda krizinin habercisi

    “Yapısal reformlar şart”

    Ekonomik kriz kepenk kapatıyor

    Sicilya Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı!

    Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

    Azerbaycan'dan Karabağ’daki Ermenilere acil insani yardım

    Durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

    Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

    İsrail askerleri Cenin kentinde bir köye baskın düzenledi

    DSÖ: Hastalıkların tespit edilmesi ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyoruz

    İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dijital göçebeler artıyor
    Mehmet ÇETİN

    Toplumsal gusül
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetelerle mücadele ediliyor mu?
    Genel

    Uyuşturucu kullanımı 12 yaşın altına düştü
    Ahmet BATTAL

    Kira meseleleri için ne lazım?
    Faruk ÇAKIR

    Bilime de sığmaz, vicdana da!
    Yasemin YAŞAR

    Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kindar” gençlik mi yetiştirildi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.