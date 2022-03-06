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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Çetin bir mücadele

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Mart 2022, Pazar
Büyük İstanbul Gazetesi’nde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkatı bitirelim:

- Fikriniz, misyonunuz, davanız çerçevesinde değerlendirecek olursanız şu kavramlara yönelik hangi açıklamalarda bulunursunuz?

- Kemalizm: Birinci anlamamız gereken, Kemalizmin dünyasında inanç kavramı yok. Ahireti kabul etmeyen, tamamen dünyaya odaklanan bir ideoloji diyebiliriz. Kemalizmin atfedildiği ismin de zaten bu yönde beyanları var; dünyanın sonunun hiç olduğunu söylüyor. Peki, bu ideoloji dünyayı tanzim edebiliyor mu? Hayır. Kemalizmin altı oku, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek muhteva ve derinlikten çok uzak. Konuyla ilgili Şerif Mardin’in ilginç bir tesbiti var; “Kemalizm kuru ve sığ bir ideolojidir.” Türkiye’ye getirdiği yönetim sistemi ve bu sistemin sonuçları da apaçık ortadadır.

- Mehdi ve Deccal:  Bu meseleyi şahıslar üzerinden de değerlendirmek mümkün, ama Bediüzzaman şahısları esas alan yorumlardan ziyade manayı öne çıkaran bir yaklaşım sergiliyor. Bunlar Hz. Âdem’den beri süregelen iman ve küfür mücadelesinin iki kutbudur. Bu çetin bir mücadeledir.

- Milliyetçilik: Ayette de buyurulduğu gibi Allah, “Sizi kavim kavim yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Birbirinize husumet edesiniz diye değil” diyor. “Ey insanlar, hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” diyor Hz. Peygamber. Meseleye böyle bakmak lâzım. Etnik farklılıklar bir kavga, üstünlük veya diğerine hâkimiyet kurma konusu olmamalı. Yardımlaşma vesilesi olarak değerlendirilmeli. “Bizim milliyetimiz İslamiyettir” diyor Bediüzzaman. Arap, Türk, Arnavut, Acem, Kürt gibi ayrımlar İslam ümmeti ortak paydasında bir anlam taşımayan izafî farklılıklardır. Hadiste buyurulduğu gibi, eğer “İslam kardeşliği” ortak paydası söz konusuysa Arabın Aceme, Acemin Araba bir üstünlüğü yoktur. Allah katında en yüksek dereceye sahip olmanın ölçüsü takvadır.

- Kürt sorunu: Bediüzzaman’ın Muhsin Alev’den aktarılan bir sözü var: Eğer Kürtler İslam milliyetçiliğini esas alırlarsa ittihad-ı İslama vesile olabilirler. Ancak bu manadan kopuk bir şekilde kavmiyetçilik tarzında bir mecraya dökerlerse tersi olur. Sorunun çözümü ırkçılığın terki, İslam kardeşliğinin güçlendirilmesi, demokrasi ve hukuktan geçer.

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