Çetin imtihanlarla sınanırken

Üstadın “Kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp’in, ehl-i hizmet için şevk, moral ve motivasyon kaynağı olan ve her zaman okunup hatırda tutulması gereken notlarından bazıları:

* Bediüzzaman bahadır ve yavuz bir mücahittir; eşedd-i zulmün ve istibdadın önünde eğilmedi, göğüs gerdi, çarpıştı ve yıktı.

* Denizler donanma, bulutlar ordu yağdırsa; arz çıldırsa, bize saldırsa; bizi Nurlardan, bizi bizden ayıramayacak; bu hizmet-i imaniye ebede kadar payidar olacak inşaallah.

* Gerek şahsî dert ve meselelerimiz, gerekse din düşmanlarının taarruzlarıyla giriftar olduğumuz sıkıntılarımız, biz Nur Talebelerinin canlılık ve cevvaliyetini arttırır. Mücahede-i diniye yolunda ihlâs ve cesaret verir, metanet ve salâbetimizi ziyadeleştirir.

* İnsan bazı imtihanlara maruz kalır. Bu durum kuvvet ve salâbet kazanmaya sebeptir. Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere dûçar olmayanlar büyük feragat, hamiyet ve cesaret sahibi olamazlar.

* Şahsımıza olan gaddar hücumları affederiz; fakat iman ve İslamiyete taarruz edenlere asla müsamaha gösteremeyiz. İman ve İslamiyete yapılan taarruzlar karşısında zillet ve acze düşmeyeceğiz. Düşmanlarımızın karşısında çökmeyecek, onları çökerteceğiz.

* Risale-i Nur’la tenevvür edenler hak ve hakikat hizmetinde yorulmaz; hakikatin ve imanın düşmanları ile olan manevî mücahedelerinde sendelemez; sarsılmayarak, sabır ve tahammül ederek mücadele eder; iman kurtarma davasının bayraktarlığını yaparlar.

* Mücadele yolu çetindir; fakat Risale-i Nur Talebeleri iman kuvvetine sahip olduğu için, bu iman gücü, onları bütün zorluklara göğüs gerecek, aşacak hale getirmiştir.

* Risale-i Nur Talebeleri taarruza maruz kaldıkları vakit yılmazlar, yıldırırlar; çökmezler, çökertirler ve Risale-i Nurun neşir hizmetini nesilden nesile devrederler. Birinin yetişemediği yerde diğeri hizmeti tamamlar.

* Risale-i Nur sönmez. O, söndürülmek için üflendikçe parlayan İlahî bir nurdur. Kur’an ve iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nur bu vatan ve milletin sinesinde yerleşmiş ve kökleşmiştir. Onu söküp atmak hiçbir komitenin haddi değildir. İnşaallah bu hizmet-i imaniye kıyamete kadar devam edecektir.

