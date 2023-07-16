"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çetin imtihanlarla sınanırken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Temmuz 2023, Pazar
Üstadın “Kâinata değişmem” dediği Zübeyir Gündüzalp’in, ehl-i hizmet için şevk, moral ve motivasyon kaynağı olan ve her zaman okunup hatırda tutulması gereken notlarından bazıları:

* Bediüzzaman bahadır ve yavuz bir mücahittir; eşedd-i zulmün ve istibdadın önünde eğilmedi, göğüs gerdi, çarpıştı ve yıktı. 

* Denizler donanma, bulutlar ordu yağdırsa; arz çıldırsa, bize saldırsa; bizi Nurlardan, bizi bizden ayıramayacak; bu hizmet-i imaniye ebede kadar payidar olacak inşaallah.

* Gerek şahsî dert ve meselelerimiz, gerekse din düşmanlarının taarruzlarıyla giriftar olduğumuz sıkıntılarımız, biz Nur Talebelerinin canlılık ve cevvaliyetini arttırır. Mücahede-i diniye yolunda ihlâs ve cesaret verir, metanet ve salâbetimizi ziyadeleştirir.

* İnsan bazı imtihanlara maruz kalır. Bu durum kuvvet ve salâbet kazanmaya sebeptir. Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere dûçar olmayanlar büyük feragat, hamiyet ve cesaret sahibi olamazlar.

* Şahsımıza olan gaddar hücumları affederiz; fakat iman ve İslamiyete taarruz edenlere asla müsamaha gösteremeyiz. İman ve İslamiyete yapılan taarruzlar karşısında zillet ve acze düşmeyeceğiz. Düşmanlarımızın karşısında çökmeyecek, onları çökerteceğiz.

* Risale-i Nur’la tenevvür edenler hak ve hakikat hizmetinde yorulmaz; hakikatin ve imanın düşmanları ile olan manevî mücahedelerinde sendelemez; sarsılmayarak, sabır ve tahammül ederek mücadele eder; iman kurtarma davasının bayraktarlığını yaparlar.

* Mücadele yolu çetindir; fakat Risale-i Nur Talebeleri iman kuvvetine sahip olduğu için, bu iman gücü, onları bütün zorluklara göğüs gerecek, aşacak hale getirmiştir.

* Risale-i Nur Talebeleri taarruza maruz kaldıkları vakit yılmazlar, yıldırırlar; çökmezler, çökertirler ve Risale-i Nurun neşir hizmetini nesilden nesile devrederler. Birinin yetişemediği yerde diğeri hizmeti tamamlar.

* Risale-i Nur sönmez. O, söndürülmek için üflendikçe parlayan İlahî bir nurdur. Kur’an ve iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nur bu vatan ve milletin sinesinde yerleşmiş ve kökleşmiştir. Onu söküp atmak hiçbir komitenin haddi değildir. İnşaallah bu hizmet-i imaniye kıyamete kadar devam edecektir.

Okunma Sayısı: 467
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

    Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

    Gazeteciler baskı altında

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

    Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu

    Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

    İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

    İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

    Çiğ sütte zam oyunu

    Altın fiyatları artmaya devam edecek

    Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

    Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

    Depremzede su kuyruğunda

    Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

    İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

    Netanyahu hastaneye kaldırıldı

    Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

    Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetin imtihanlarla sınanırken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz başarılı olmadı mı?
    Genel

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu
    Ahmet BATTAL

    Derenin ardında ne var?
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “kritik eşik” dedikleri...
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda
    Misbah ERATİLLA

    Safranbolu’nun Hasan Feyzi’si, Hafız Ali’nin tam varisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.