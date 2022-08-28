Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı

Vefatının 59. yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ettiğimiz Ceylan Çalışkan’ın notlarından bazılarını paylaşalım:

* Bir Nur Talebesini makam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır: İhlâs ve fedakârlık.

* Risale-i Nur’un yolu sırr-ı ihlâstır, ubudiyettir. İhlâs, kelimelerin ruh-u manevîsidir. İhlâs olmadığı zaman kelimeler eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da tesir etmez. İhlâs olmayınca attığın fikir mermileri hedefi bulamıyor, tesirsiz kalıyor.

* İhlâsa mani olan önemli birşey yok. İhlâsa mani olan, önemsiz şeylerdir. Lüzumsuz, kederli, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliyedir.

* Bir Nur Talebesinin manevî dengesi samimî ve hâlis hizmetidir. Ne nisbette hizmet edersek o nisbette dengedeyiz demektir.

* Hastanın başında ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağırmak hünerdir. İlaç yetiştirmek hünerdir. Üstadımız cemiyetteki hastalıkların temelinde iman zaafiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de Kur’an eczahanesinden Risale-i Nur ilaçlarını muhtaç gönüllere taşıyoruz.

* Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermandır, ama kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatleri yerli yerinde kullanmalıyız.

* Fedainin feda edemeyeceği birşey yoktur. Üstad “Biz muhabbet fedaileriyiz” diyor. Öyle ise muhabbet için feda edemeyeceğimiz hiçbir şey olmamalı. Hissiyatımız, haysiyetimiz, enaniyetimiz vs.

* Lillah için muhabbetin karşılığı sonsuzdur. Saymakla bitmez.

* Her Nur Talebesi takvası, şefkati ve duası ile manen yağmur gibi olmalıdır. Rahmetin yağdığı topraklar cennete döner. Nur Talebesinin vazifesi, yağmur gibi gittiği yere ihlâs, muhabbet ve hakikat götürmektir.

* Nur Talebeleri istikbalde ihsan-ı İlahî ile kemal-i şaşaa ile tezahür edecek olan İslamiyet sefinesine hizmet etmek emelindedirler. Bu asrın fırtınası manen Nuh (as)’ın zamanındaki fırtınadan daha tehlikelidir.

* Nur Talebeleri herkesin dostudur. Çünkü Risale-i Nur dersleriyle Allah’ı öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorlar. Allah da onları seviyor. O muhabbet sayesinde dünya ayakta. Çünkü muhabbet kâinatın sebeb-i vücudu, rabıtası, nuru ve hayatıdır. Allah’ın dünyada sevdikleri kaldıkça kıyamet kopmayacaktır.