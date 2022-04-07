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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Cezaevlerinde herşey hukuka uygun,” öyle mi?!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Nisan 2022, Perşembe
15 Temmuz gecesi yaşanırken, Bekir Bozdağ Adalet Bakanıydı. 20 Temmuz’da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığı deklare edilerek ilan edilen OHAL sürecindeki tasfiye ve kıyımlar başladığında “Kurunun yanında yaşın da yanması endişesi bende de var” diyordu. Ama bu “duyarlılık” fazla sürmedi.

Süreç hızla vahim bir hukuksuzluk anaforuna dönüşürken, keyfî ve hukuksuz uygulamaların önde gelen adreslerinden biri Adalet Bakanlığı oldu. Bakanlık hem kontrolündeki—o zamanki adıyla—HSYK üzerinden yargıya yapılan baskılarda, hem de cezaevlerindeki hak ihlallerinde aktif rol üstlendi.

Bu ihlallerden biri olarak bazı gazetelere ve bilhassa Yeni Asya’ya yönelik keyfî yasaklar 2017 baharında başlatılıp bütün itiraz ve ikazlarımıza rağmen inatla devam ettirildi.

2018 yazında Avukatımız Mustafa Özbek CİMER’den sorduğunda resmî yazıyla “Yeni Asya için yasak kararı yok” diyen yine Bakanlık olduğu halde, oradan birileri cezaevlerine yasak talimatları vermekten vazgeçmedi.

Bu uygulama için defaatle “hak ihlali” kararı veren AYM, sonunda diğer bazı gazetelerin yanı sıra özellikle Yeni Asya için sürdürülen bu keyfîlik için aynı kararı bir defa daha verdi ve önceki kararlarına rağmen uygulamanın devamını “yapısal sorun” olarak niteleyip bunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Buna rağmen Bakan Bozdağ, Ramazan günü cezaevi yöneticileriyle infaz görevlilerine verdiği iftarda, infaz uygulamalarının hukuka uygun bir şekilde yürüdüğünü, aksi yöndeki iddiaları Bakanlık içinde kurdukları ekibin soruşturduğunu ve iddiaların yüzde 100’ünün asılsız olduğunu iddia edebildi.

Bozdağ “iftira” dan dem vururken, AYM’yi de müfterilikle suçladığının farkında mı?!

İddiaları ekip soruşturuyormuş. Kimler var o ekipte? İddiaları neye göre inceleyip sonuçlandırıyor? Çalışmalarını ve raporlarını kim denetliyor? Böylesine netameli ve hassas bir konunun, “Bozacının şahidi şıracı” mantığıyla değil, kurum dışından bağımsız ve tarafsız kişilerce tahkik edilmesi gerekmiyor mu?

Hele içeri girip çıkan birçok kişinin şikâyetçi olduğu çıplak arama, ağır hasta ve kadınların hastaneye bile—bazıları ters—kelepçeyle sevki, kötü muamele, koğuşlardaki izdiham ve çok kötü şartlar herkesin dilindeyken...

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