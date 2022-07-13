CHP liderinin başörtülüyü ziyareti

CHP liderinin bayram öncesi eşiyle birlikte 28 Şubat mağduru başörtülü öğretmen Sultan Kara ve ailesini ziyareti farklı değerlendirmelere konu oldu.

Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki duyarlılığı ve ısrarlı takibi malûm. Partisinin geçmiş dönemdeki yasakçı tavrıyla yanlış yaptığını ve yasak mağdurlarıyla da helalleşilmesi gerektiğini sürekli tekrarlıyor. Eski yasakçı reflekslerle gösterilen bağnaz tepkilere rağmen...

6’lı masanın 28 Şubat’taki buluşmasından önce de 28 başörtülüyle bir araya gelmişti.

Sultan Hanımı ziyareti ve sonrasında verdiği mesajlar da makes buldu ve ses getirdi:

“İnsanlar mağdur edildi. Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Bunu gündelik politikalarla değil, kalıcı olarak çözmemiz lâzım.”

Bu yapıcı, insanî ve vicdanî çağrı nedense birilerini rahatsız etti. İşi samimiyet sorgulamasına çevirenler oldu. Ama bunu yapanlar, yine kendi çifte standartlarını açığa vurdular.

Meselâ kimilerine göre, 28 Şubat mağduru başörtülüler olarak asıl ziyaret edilmesi gerekenler Cumhurbaşkanının eşi ve kızları!

Sultan Kara gibi, hele eşi Yeni Asya’nın Ankara Temsilcisi olan biri mağdur sayılır mı?!

O Yeni Asya ki, 28 Şubat’ın başörtülülere reva gördüğü zulme karşı verilen mücadelenin başını çekmiş, sırf bu sebeple defalarca toplatılmış, hakkında dünya kadar dava açılmış, rahmetli Kutlular Ağabeyin 276 gün hapis yatırılmasının bir sebebi de bu olmuş...

Aynı Yeni Asya bugün de, dünün mağduriyetleri üzerine kurulan bir iktidarın on binlerce başörtülüyü başörtülü polis, hâkim ve gardiyanlara ezdirmesine karşı çıktığı için hedefe konularak susturulmaya çalışılıyor...

Ne diyelim? Yazıklar olsun!

CHP liderinin açılımları bu ahlâksız istismarın sonunu getireceği için de çok önemli.

Bu istismara kaynaklık eden yasakçı zihniyetin terk edilip meselenin vicdan ve hukuk temelinde sistematik ve kalıcı çözüme bağlanması, hayatın sosyal bir gerçeği olan başörtüsünü bir çekişme konusu, oy verme veya vermeme gerekçesi olmaktan çıkaracak.

Ki, dünün yasakçısı CHP, Kılıçdaroğlu’nun gayretleriyle bu konuda çok mesafe kat etti.

Öyle ki, bu mesafenin yasakçı bir U dönüşü ile geri alınabilmesi artık mümkün değil.

Provokatörler boşa kürek çekmesinler...