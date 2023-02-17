Depremden 248 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan genç kızın haberi, arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkemizden ayrılan bir İspanyol ekip üyesinin sözlerinin ardından geldi.

Dünya İçin İtfaiyeciler’den Jair Pereira Rodriguez, yapılan röportajda şöyle diyordu:

“Makineler sonunda tüm enkazların içine girdi. Belki 4 ya da 5. günde. Bu da arama çalışmalarının sonuna geliniyor, enkazda sağ insan bulunması ihtimali düştü demek. Çünkü iş makineleri bütün yıkıntıları hareket ettiriyor. Eğer ‘İş makineleri olması gerekenden önce ya da sonra mı girdiler?’ diye soruyorsanız, bu hükümetin cevaplayabileceği bir soru olur. ‘İş makineleri enkaz altındaki insanlara zarar veriyor mu?’ diye sorarsanız, evet, zarar veriyor. 5. ya da 6. günden sonra arama kurtarma dinamiklerinde değişimin farkına vardık. Arama kurtarmadan iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına geçiş yapıldı.”

Bir önceki gün, yine İspanya’dan gelip çalışmalara katılan Sevilla ekibinin üyesi Pedro Frutos da “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makinelerini koymak, zaman kazanmak demek. Fakat böyle birşey, birçok insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayacağız” demişti.

Dört gün boyunca bölgede arama-kurtarma çalışması yapan Slovakya ekibinden bir görevli de aynı gün “Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş” demişti.

Depremin dördüncü gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın depremzede illerden Osmaniye için söylediği “Arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı” sözüne vatandaşın tepkisi bu beyanları tamamlıyor:

“Bizim televizyon izlediğimiz yok, ama İstanbul’dan akrabalarımız arıyor; Fuat Oktay ‘Çalışmalar bitti’ demiş. Nerede bitti? Daha kazma-kürek vurulmayan enkazlar var...”

Ve deprem bilimi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın 15 Şubat gecesi yaptığı ikaz ve çağrı:

“Cinayet işliyor olabilirsiniz… Lütfen kurtarmaları hızlandırın… Göçük altında diri halen 100’ü aşkın, belki 1000 kişi var… Niye bu acele… Kaldı ki yıkılan payının yerine yeni yapı dikmek, deprem yasasına aykırı... DURDURUN ENKAZ KALDIRMAYI...”