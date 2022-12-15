Danıştay: Başvurular gerekçesiz reddedilemez

Beş buçuk yıl önce gri pasaport talebimizin reddi için açtığımız davada Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarının Hizmet Damgalı Pasaport Başvurularında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 10. maddesinin ‘BYE Genel Müdürlüğü, olumsuz değerlendirilen başvurular için bir gerekçe bildirmek zorunda değildir’ şeklindeki 4. fıkrasının iptalini de talep etmiştik.

Bu talebimiz için Tetkik Hâkimi “İptali gerektiği düşünülmektedir” derken, Danıştay Savcısı da “Dava konusu düzenleme, yargısal denetimi güçleştireceği ve keyfî işlemlere dayanak oluşturabileceğinden hukuk devleti ilkesine aykırıdır” diyerek iptalini istedi.

Danıştay 10. Dairesi de o fıkrayı iptal etti.

Şu gerekçelerle:

“Bu haliyle, idarenin gerekçesiz işlem tesis edebilmesini kural haline getirdiği görülen bu düzenlemenin, hukukun genel ilkeleri arasında yer alan idarî işlemlerin bir sebebe ve gerekçeye dayalı olması ilkesine aykırı olduğu açıktır. Kaldı ki, düzenlemenin gerekçesiz değil, sadece gerekçe bildirmeksizin işlem tesis edilmesine yönelik kural getirdiği kabul edilse dahi, bu halde de ilgililerin etkili başvuru haklarını gereği gibi kullanmalarının önüne geçilmiş olacağı anlaşıldığından, ilgililerin etkili başvuru hakkı ve hak arama hürriyetlerini kullanmalarını zorlaştırmak suretiyle anılan hakların özüne ve Hukuk Devleti ilkesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle de dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. Oy birliğiyle iptaline.”

Davayı açan avukatımız Mustafa Özbek’in yorumuyla, “Buradaki mühim husus yürütmenin keyfîliğinin kanuna aykırı olduğunun tescili. Bu iptal kararıyla keyfîliğe bir yargı tokadı vurulmuş oluyor. Bundan bütün basın mensupları yararlanacak. Bu kararla keyfîliğe umumun adına dur denilmiş olundu.”

Bu yönüyle karar çok önemli ve olumlu. Diğer kısmını ise ayrıca değerlendirelim.