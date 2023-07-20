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20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Darbe planının dışına çıkıldı”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Temmuz 2023, Perşembe
Yurtta Sulh Konseyi davasında yargılanan sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in 5. celsedeki şu ifadelerini de kayda geçirelim:

“Ergenekon, Balyoz gerçektir. Bunlar vardı; ama yapılan yargılamalar hukuksuzdu. Genelkurmay, her dönem için, her daim bir darbe planına sahiptir. Zamanı gelince ortaya çıkarılır. Evet, Türkiye’de vesayet rejimi vardı ve bu rejimin karargâhı Genelkurmay’dı. Bakan olacakların listesi Genelkurmay’a gönderilir, incelenir, kimilerinin üstü çizilir, onaylanırdı. AKP de ilk seçildiğinde listeyi gönderdi, bakanlarını öyle belirledi. 

“(15 Temmuz darbesi için) Komutanlarımın beni ikna ederken verdiği bilgi; ‘Demokrasi despotizme dönüyor. Polis başta olmak üzere birçok kurum irticaya teslim oluyor. İran’la yakınlık tehlikeli boyutlara geldi; İrancılar müsteşar, bakan seviyesine çıktı. Suriye Hava Kuvvetlerini imha planı var’ idi. Yine komutanlarımızın bana anlattığına göre, ülkedeki rüşvet çarkında birilerinin aldığı ihale payı yüzde 30’a ulaşmıştı. Rıza Sarraf bu işlerin küçücük bir parçasıydı. İhtilâl bir nevi polisiye bir hamleydi, müdahale edilmeliydi.

“Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Çünkü AKP’ye yanaşanlar ile F...’cülere güvenmiyorlardı. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyiydi. Planı anlatayım; MİT biliyor, hem de benden detaylı. Emniyet İstihbarat da biliyor, çünkü benimle konuştular. 03.00’te Erdoğan alınacaktı. Köprüde olanları görünce, ‘Bunlar kim?’ dedim. Bu kadar gürültü patırtı çıkardıktan sonra Erdoğan’ı nasıl alacaktınız ki? F-16 niye uçuyor, mantığı ne? Bu haliyle görev, başarılması imkânsız göreve dönüştü. Üstelik Erdoğan bir haftadır kayıptı, nerede olduğunu bilmiyorduk. Bin odalı sarayın mimarîsi bizim için zordu. İstanbul’a gittiğinde devamlı kaldığı Huber Köşkü ise küçük ve kolaydı. Hâlâ nedenini anlayamadığım şekilde plan dışına çıkıldı.

“Hapishanelerde binlerce kadın ve çocuk var. Onların benimle, benim onlarla bir ilgim yok. Bu çökülen şirketlerle de ilgim yok. Ne para aldım, ne para verdim. Devletin kasasına gitse yine birşey demeyeceğim, yine birilerinin cebine gitti. Bylock nedir, bilmiyorum. Her neyse ne, ama ihtilâle katılan askerler tarafından kullanılan birşey değil...”

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